Не лише мороз: у ЗСУ розкрили, які 2 фактори сповільнили росіян на Півночі

Ворог намагається тиснути на кордоні на Харківщині. Окупанти шукають шпаринки в нашій обороні, в укріпленнях українських військ.

Про це 24 Каналу розповів начальник управління комунікацій Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов, додавши, що противник рухається у бік Липців. Дегтярного. А також до Куп'янська, Вовчанська, але там лізе "у зворотному напрямку".

Що ускладнило наступ на півночі?

Варто зауважити, що зараз у росіян проблема з управлінням військами через відключення Starlink. Тому інтенсивність боїв дещо знизилася. Ворогу потрібно розв'язувати нові проблеми, налагоджувати радіозв'язок або придумувати нові методи. Це стане для Росії великою проблемою. До того ж ефективність зв'язку точно не буде такою, як раніше.

"Ще одним викликом стала погода. Мороз, ожеледиця не сприяє наступальним операціям. До того ж коптери сильно обмерзають, їхня ефективність падає", – додав Віктор Трегубов.

Цікаво! Хоч росіяни намагалися використати сильне похолодання на свою користь, але це їм не вдалося. Вороже екіпірування виявилось до цього не готовим, засобів обігріву в окупантів також не було. Втім складність для обох сторін стало маскування, риття окопів, заметені снігом шляхи пересування.

Ворог робить спроби проникати у населені пункти біля кордону, але мовиться про інфільтрацію невеликих груп. Так хочуть змусити українців виїжджати за кордон, розчаровувати. Своїх бійців, які не хочуть виконувати бойові завдання – показово страчують.

Яка ситуація на Харківщині?