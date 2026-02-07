Не лише мороз: у ЗСУ розкрили, які 2 фактори сповільнили росіян на Півночі
- Росіяни зіткнулися з проблемами управління через відключення Starlink, що знизило інтенсивність боїв.
- Погода, зокрема мороз, ожеледиця, значно ускладнює наступальні операції, знижує ефективність коптерів.
Ворог намагається тиснути на кордоні на Харківщині. Окупанти шукають шпаринки в нашій обороні, в укріпленнях українських військ.
Про це 24 Каналу розповів начальник управління комунікацій Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов, додавши, що противник рухається у бік Липців. Дегтярного. А також до Куп'янська, Вовчанська, але там лізе "у зворотному напрямку".
Що ускладнило наступ на півночі?
Варто зауважити, що зараз у росіян проблема з управлінням військами через відключення Starlink. Тому інтенсивність боїв дещо знизилася. Ворогу потрібно розв'язувати нові проблеми, налагоджувати радіозв'язок або придумувати нові методи. Це стане для Росії великою проблемою. До того ж ефективність зв'язку точно не буде такою, як раніше.
"Ще одним викликом стала погода. Мороз, ожеледиця не сприяє наступальним операціям. До того ж коптери сильно обмерзають, їхня ефективність падає", – додав Віктор Трегубов.
Цікаво! Хоч росіяни намагалися використати сильне похолодання на свою користь, але це їм не вдалося. Вороже екіпірування виявилось до цього не готовим, засобів обігріву в окупантів також не було. Втім складність для обох сторін стало маскування, риття окопів, заметені снігом шляхи пересування.
Ворог робить спроби проникати у населені пункти біля кордону, але мовиться про інфільтрацію невеликих груп. Так хочуть змусити українців виїжджати за кордон, розчаровувати. Своїх бійців, які не хочуть виконувати бойові завдання – показово страчують.
Яка ситуація на Харківщині?
- Під повний контроль України перейшов Куп'янськ-Вузловий. Ворожі штурмові групи постійно намагалися проникнути у селище, але їх знищували. Час від часу такі дії продовжуються, втім українські воїни перебувають у населеному пункті. Все це відбувається на тлі заяв росіян про нібито "захоплення Куп'янська-Вузлового".
- Військові зауважують, що бої ускладнює погода, але цей фактор намагаються перекривати вогнем інших засобів. Через опади, туман аеророзвідка працює гірше. Росіяни пробують наступати, але залучають менше техніки.
- На прикордонні Харківщини активні дії фіксували у напрямку Вовчанських Хуторів, але спробу штурму вдалося відбити. На певних ділянках зменшилась інтенсивність вогню через втрати.