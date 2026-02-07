Не только мороз: в ВСУ раскрыли, какие 2 фактора замедлили россиян на Севере
- Россияне столкнулись с проблемами управления из-за отключения Starlink, что снизило интенсивность боев.
- Погода, в частности мороз, гололедица, значительно усложняет наступательные операции, снижает эффективность коптеров.
Враг пытается давить на границе на Харьковщине. Оккупанты ищут лазейки в нашей обороне, в укреплениях украинских войск.
Об этом 24 Каналу рассказал начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов, добавив, что противник движется в сторону Липцов. Дегтярного. А также в Купянск, Волчанск, но там лезет "в обратном направлении".
К теме Россияне в ловушке, – полковник запаса раскрыл, что дальше могут готовить ВСУ в районе Купянска
Что усложнило наступление на севере?
Стоит заметить, что сейчас у россиян проблема с управлением войсками из-за отключения Starlink. Поэтому интенсивность боев несколько снизилась. Врагу нужно решать новые проблемы, налаживать радиосвязь или придумывать новые методы. Это станет для России большой проблемой. К тому же эффективность связи точно не будет такой, как раньше.
"Еще одним вызовом стала погода. Мороз, гололедица не способствует наступательным операциям. К тому же коптеры сильно обмерзают, их эффективность падает", – добавил Виктор Трегубов.
Интересно! Хотя россияне пытались использовать сильное похолодание в свою пользу, но это им не удалось. Вражеская экипировка оказалась к этому не готовой, средств обогрева в оккупантов также не было. Впрочем сложность для обеих сторон стало маскировки, рытье окопов, заметенные снегом пути передвижения.
Враг делает попытки проникать в населенные пункты у границы, но говорится о инфильтрации небольших групп. Так хотят заставить украинцев выезжать за границу, разочаровывать. Своих бойцов, которые не хотят выполнять боевые задачи – показательно казнят.
Какая ситуация на Харьковщине?
- Под полный контроль Украины перешел Купянск-Узловой. Вражеские штурмовые группы постоянно пытались проникнуть в поселок, но их уничтожали. Время от времени такие действия продолжаются, впрочем украинские воины находятся в населенном пункте. Все это происходит на фоне заявлений россиян о якобы "захвате Купянска-Узлового".
- Военные отмечают, что бои осложняет погода, но этот фактор пытаются перекрывать огнем других средств. Из-за осадков, туман аэроразведка работает хуже. Россияне пробуют наступать, но привлекают меньше техники.
- На границе Харьковщины активные действия фиксировали в направлении Волчанских Хуторов, но попытку штурма удалось отбить. На определенных участках уменьшилась интенсивность огня из-за потерь.