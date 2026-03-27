У Нацгвардії розповіли, як мобільні вогневі групи захищають критичну інфраструктуру

Близько тисячі мобільних і стаціонарних вогневих груп Національної гвардії України нині задіяні для захисту критичної інфраструктури та протидії повітряним атакам.

Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив речник НГУ Руслан Музичук.

Дивіться також Росія запустила півтори сотні БпЛА: скільки збили сили ППО

Як працюють вогневі групи Нацгвардії?

Кількість таких підрозділів залежить від обсягу завдань, числа об’єктів, які потребують прикриття. При цьому їх розташування постійно коригується: на окремих ділянках сили можуть посилювати, але такі дані не розголошують.

Україна має протяжний кордон із Росією на півночі та сході, а також напрямок з морської акваторії. Тому на ділянках прикордоння і там, де потенційно можуть з’явитися повітряні цілі противника, намагаємося ефективно реагувати,

– зазначив Музичук.

Окремо Музичук повідомив про домовленості з Німеччиною щодо посилення протиповітряної складової. Йдеться про передачу 15 тисяч дронів-перехоплювачів, які використовуватимуть для знищення швидких і маневрених цілей, а також для прикриття важливих інфраструктурних об’єктів.

Зеленський доручив посилити ППО в західних регіонах