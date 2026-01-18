Росія заявляла про "взяття" Міньківки на Донеччині: у ЗСУ відповіли, чи правда це
- ЗСУ спростували заяву Росії про захоплення села Міньківка на Донеччині.
- Українські військові продовжують контролювати Міньківку, а заяви Росії розглядають як частину інформаційно-психологічної операції.
Збройні Сили України спростували заяву про нібито захоплення Росією села Міньківка. Цей населений пункт на Донеччині залишається підконтрольний Силам оборони.
Про це інформує 24 Канал з посиланням на Угрупування військ "Схід".
Дивіться також Майже кілометр за добу: ДШВ зачистили ділянку на Покровському напрямку
Хто контролює Міньківку на Донеччині?
Як запевнили в Угрупуванні, населений пункт Міньківка, що на Слов'янському напрямку, перебуває під контролем українських військових.
Наші підрозділи продовжують виконувати бойові завдання на визначених рубежах,
– додали бійці.
Там самим військові спростували заяви Росії про взяття цього села на Донеччині.
Сили оборони зазначили, що такі повідомлення російських пропагандистів є елементом інформаційно-психологічних операцій та спрямовані на створення хибного уявлення про успіхи армії Росії.
Яка ситуація на фронті?
Сержант 66 ОМБр Василь Денисюк розповів в етері 24 Каналу, що зараз росіяни змушені рухатися засніженими полями на фронті. У таких умовах вони легко стають мішенню для українських дронів.
За даними Інституту вивчення війни, днями російська армія просунулась біля Слов'янська, Покровська та Гуляйполя. Водночас українські сили могли контратакувати на півночі Сумської області та на Лиманському напрямку.
Відомо також, що один з батальйонів 7 корпусу ШР ДШВ за добу зачистив близько 900 метрів території на Покровському напрямку.