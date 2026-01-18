Укр Рус
18 січня, 15:36
Росія заявляла про "взяття" Міньківки на Донеччині: у ЗСУ відповіли, чи правда це

Дарія Черниш
Основні тези
  • ЗСУ спростували заяву Росії про захоплення села Міньківка на Донеччині.
  • Українські військові продовжують контролювати Міньківку, а заяви Росії розглядають як частину інформаційно-психологічної операції.

Збройні Сили України спростували заяву про нібито захоплення Росією села Міньківка. Цей населений пункт на Донеччині залишається підконтрольний Силам оборони.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на Угрупування військ "Схід".

Хто контролює Міньківку на Донеччині?

Як запевнили в Угрупуванні, населений пункт Міньківка, що на Слов'янському напрямку, перебуває під контролем українських військових.

Наші підрозділи продовжують виконувати бойові завдання на визначених рубежах,
– додали бійці.

Там самим військові спростували заяви Росії про взяття цього села на Донеччині. 

Сили оборони зазначили, що такі повідомлення російських пропагандистів є елементом інформаційно-психологічних операцій та спрямовані на створення хибного уявлення про успіхи армії Росії.

Яка ситуація на фронті?

  • Сержант 66 ОМБр Василь Денисюк розповів в етері 24 Каналу, що зараз росіяни змушені рухатися засніженими полями на фронті. У таких умовах вони легко стають мішенню для українських дронів.

  • За даними Інституту вивчення війни, днями російська армія просунулась біля Слов'янська, Покровська та Гуляйполя. Водночас українські сили могли контратакувати на півночі Сумської області та на Лиманському напрямку.

  • Відомо також, що один з батальйонів 7 корпусу ШР ДШВ за добу зачистив близько 900 метрів території на Покровському напрямку.