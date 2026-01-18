Укр Рус
18 января, 15:36
Россия заявляла о "взятии" Миньковки в Донецкой области: в ВСУ ответили, правда ли это

Дария Черныш
Основные тезисы
  • ВСУ опровергли заявление России о захвате села Миньковка в Донецкой области.
  • Украинские военные продолжают контролировать Миньковку, а заявления России рассматривают как часть информационно-психологической операции.

Вооруженные Силы Украины опровергли заявление о якобы захвате Россией села Миньковка. Этот населенный пункт в Донецкой области остается подконтрольным Силам обороны.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Группировка войск "Восток".

Кто контролирует Миньковку в Донецкой области?

Как заверили в Группировке, населенный пункт Миньковка, что на Славянском направлении, находится под контролем украинских военных.

Наши подразделения продолжают выполнять боевые задачи на определенных рубежах,
– добавили бойцы.

Там же военные опровергли заявления России о взятии этого села в Донецкой области. 

Силы обороны отметили, что такие сообщения российских пропагандистов являются элементом информационно-психологических операций и направлены на создание ложного представления об успехах армии России.

Какова ситуация на фронте?

  • Сержант 66 ОМБр Василий Денисюк рассказал в эфире 24 Канала, что сейчас россияне вынуждены двигаться по заснеженным полям на фронте. В таких условиях они легко становятся мишенью для украинских дронов.

  • По данным Института изучения войны, на днях российская армия продвинулась возле Славянска, Покровска и Гуляйполя. В то же время украинские силы могли контратаковать на севере Сумской области и на Лиманском направлении.

  • Известно также, что один из батальонов 7 корпуса ШР ДШВ за сутки зачистил около 900 метров территории на Покровском направлении.