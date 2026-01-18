Россия заявляла о "взятии" Миньковки в Донецкой области: в ВСУ ответили, правда ли это

Вооруженные Силы Украины опровергли заявление о якобы захвате Россией села Миньковка. Этот населенный пункт в Донецкой области остается подконтрольным Силам обороны.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Группировка войск "Восток".

Кто контролирует Миньковку в Донецкой области?

Как заверили в Группировке, населенный пункт Миньковка, что на Славянском направлении, находится под контролем украинских военных.

Наши подразделения продолжают выполнять боевые задачи на определенных рубежах,

– добавили бойцы.

Там же военные опровергли заявления России о взятии этого села в Донецкой области.

Силы обороны отметили, что такие сообщения российских пропагандистов являются элементом информационно-психологических операций и направлены на создание ложного представления об успехах армии России.

Какова ситуация на фронте?