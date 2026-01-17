Спрямована на українців: яку стратегію тиску обрав Кремль

Останніми тижнями Росія знову масово б'є по енергетичній і цивільній інфраструктурі України, намагаючись залишити міста без світла і тепла під час морозів. Паралельно на фронті тривають бої, а в інформаційному просторі ширяться вкиди про "мир за будь-яку ціну" і нібито "втому" суспільства від війни.

Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан в ефірі 24 Каналу пояснив, що атаки на інфраструктуру є лише частиною ширшого плану. За його словами, Кремль робить ставку на комплексний тиск, який має працювати саме по українцях.

Дивіться також Треба сприймати серйозно, – Жорін про намір Росії захопити всю Донеччину навесні

Як Кремль веде війну на виснаження проти України?

Кузан пояснив, що на фронті Росія не змогла досягти того, на що розраховувала під час наступу. За його словами, ворогу не вдалося зламати оборону і вийти на прорив, який дав би можливість рухатися без серйозних перепон. Натомість Москва, за цією оцінкою, перейшла до стратегії тотальної війни на виснаження, де бойові дії є лише частиною ширшого задуму.

Це стратегія тотальної війни на виснаження, де бойові дії на фронті є лише частиною більшої війни,

– сказав Кузан.

Він наголосив, що у такій логіці ключова ціль не лише армія, а держава і суспільство загалом. Саме тому удари далекобійною зброєю по цивільній інфраструктурі, атаки на енергетику та спроби створити гуманітарну кризу, за його словами, мають одну головну мету – зламати стійкість українців.

Удари по цивільній інфраструктурі мають головну мету – зломити опір українців,

– зазначив Кузан.

Водночас він додав, що Росія, на його думку, вже вийшла на межу своїх можливостей у виробництві та ресурсах, і суттєво наростити їх найближчим часом не зможе. За умови збереження стійкості української оборони це дає шанс втримати ворога на фронті, але боротьба переноситься і в площину витримки тилу.

Росія тисне через пропаганду і спроби розколу суспільства

Кузан пояснив, що удари по інфраструктурі Кремль підсилює інформаційною атакою. За його словами, одночасно розганяють теми про "мир за будь-яку ціну", підбурюють ненависть до державних інституцій і намагаються зіштовхнути людей між собою.

Усе це в комплексі спрямовано на українця, на людину,

– сказав Кузан.

Він додав, що логіка проста: якщо людина довго сидить у холоді й темряві та ще й постійно бачить вкиди з російських джерел, у неї мають сформувати відчуття безвиході. Новини про тактичні просування на фронті в цій схемі, за його словами, використовують як психологічний тиск, щоб переконати українців і європейців, нібито "все вирішено".

Фронт тримається, але тил має впасти за задумом росіян,

– зазначив він.

Кузан наголосив, що в такій війні важливо не підхоплювати нав’язані наративи і не підсилювати їх емоційними репостами. На його думку, стійкість тилу прямо впливає на стійкість оборони, тому інформаційний фронт для Кремля не менш важливий за бойові дії.

Що відомо про мирні переговори?