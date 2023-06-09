Чи відправить НАТО свої війська в Україну: політичний оглядач пояснив заяву колишнього генсека

Заяву колишнього генсека НАТО про можливість введення військ Альянсу на територію України не варто сприймати буквально. Андерс Фог Расмуссен не є офіційним представником організації, а тому його слова лише ретранслюють можливі дискусії в кулуарах.

Таку думку 24 Каналу висловив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. За його словами, заява Расмуссена могла бути певним маневром у співпраці НАТО та України.

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"Расмуссен не є офіційним представником організації. Але те, що не може казати офіційна структура, може робити "екс". Він може говорити те, про що ведуться дискусії в кулуарах", – зазначив Коваленко.

Що означала заява Расмуссена: дивіться відео

НАТО може розмістити в Україні технічний персонал

Андерс Фог Расмуссен заявив, що група країн НАТО може ввести свої війська на територію України. Цей сценарій можливий, якщо Альянс не зможе ухвалити конкретні рішення щодо членства України у НАТО або гарантії безпеки під час саміту у Вільнюсі 11 – 12 липня 2023 року.

Техніку і зброю, яку передають Україні західні партнери, небезпечно тримати на території нашої держави. Це пріоритетна ціль для російських військових. Вони будь-яким способом намагатимуться з'ясувати місце розташування, щоб завдати удару.

Але якщо на цьому аеродромі буде розміщено технічний персонал країн НАТО, скільки разів подумає російське керівництво, перед тим як спрямувати свої ракети саме в цю локацію?

– зауважив Коваленко.

Тому можна маневрувати саме з такими заявами і таким сценарієм співпраці України та країн НАТО.

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