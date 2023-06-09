Отправит ли НАТО свои войска в Украину: политический обозреватель объяснил заявление бывшего генсека
Заявление бывшего генсека НАТО о возможности ввода войск Альянса на территорию Украины не следует воспринимать буквально. Андерс Фог Расмуссен не является официальным представителем организации, поэтому его слова лишь ретранслируют возможные дискуссии в кулуарах.
Такое мнение 24 Каналу выразил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, заявление Расмуссена могло быть неким маневром в сотрудничестве НАТО и Украины.
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"Расмуссен не является официальным представителем организации. Но то, что не может говорить официальная структура, может делать "экс". Он может говорить о том, о чем ведутся дискуссии в кулуарах", – отметил Коваленко.
Что означало заявление Расмуссена: смотрите видеоОбратите внимание! Андерс Фог Расмуссен заявил, что группа стран НАТО может ввести свои войска на территорию Украины. Этот сценарий возможен, если Североатлантический союз не сможет принять конкретные решения относительно членства Украины в НАТО или гарантий безопасности во время саммита в Вильнюсе 11 – 12 июля 2023 года.
НАТО может разместить в Украине технический персонал
Технику и оружие, переданное Украине западными партнерами, опасно держать на территории нашего государства. Это приоритетная цель для российских военных. Они любым способом попытаются выяснить местоположение, чтобы нанести удар.
Но если на этом аэродроме будет размещен технический персонал стран НАТО, сколько раз подумает российское руководство, прежде чем направить свои ракеты именно в эту локацию?
– заметил Коваленко.
Поэтому можно маневрировать с такими заявлениями и таким сценарием сотрудничества Украины и стран НАТО.
Вступление Украины в НАТО: последние новости
- Источники WSJ говорят, что сейчас вопрос о членстве Украины в НАТО вроде бы не стоит. Однако западные партнеры предлагают Киеву модель безопасности по образцу Израиля, чтобы облегчить поставки оружия и технологий. Гарантами безопасности могут стать США, Великобритания, Франция и Германия.
- Ранее министр обороны Великобритании также заявил, что сейчас о членстве Украины в НАТО речь не идет. Он сказал, что этот вопрос будет решен уже после завершения войны.
- В то же время Парламентская Ассамблея НАТО призвала правительства своих стран открыто поддержать вступление Украины в Альянс на саммите в Вильнюсе. Тогда же ПА НАТО признала преступления России против Украины геноцидом, а российский режим – рашизмом.