Таку думку 24 Каналу висловив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. За його словами, заява Расмуссена могла бути певним маневром у співпраці НАТО та України.
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"Расмуссен не є офіційним представником організації. Але те, що не може казати офіційна структура, може робити "екс". Він може говорити те, про що ведуться дискусії в кулуарах", – зазначив Коваленко.
Що означала заява Расмуссена: дивіться відео
НАТО може розмістити в Україні технічний персонал
Техніку і зброю, яку передають Україні західні партнери, небезпечно тримати на території нашої держави. Це пріоритетна ціль для російських військових. Вони будь-яким способом намагатимуться з'ясувати місце розташування, щоб завдати удару.
Але якщо на цьому аеродромі буде розміщено технічний персонал країн НАТО, скільки разів подумає російське керівництво, перед тим як спрямувати свої ракети саме в цю локацію?
– зауважив Коваленко.
Тому можна маневрувати саме з такими заявами і таким сценарієм співпраці України та країн НАТО.
Вступ України в НАТО: останні новини
- Джерела WSJ кажуть, що наразі питання щодо членства України в НАТО начебто не стоїть. Однак західні партнери пропонують Києву безпекову модель за зразком Ізраїлю, щоб полегшити постачання зброї та технологій. Гарантами безпеки можуть стати США, Велика Британія, Франція та Німеччина.
- Раніше міністр оборони Великої Британії також заявив, що наразі про членство України в НАТО не йдеться. Він сказав, що це питання вирішуватиметься вже після завершення війни.
- Водночас Парламентська Асамблея НАТО закликала уряди своїх країн відкрито підтримати вступ України до Альянсу на саміті у Вільнюсі. Тоді ж ПА НАТО визнала злочини Росії проти України геноцидом, а російський режим – рашизмом.