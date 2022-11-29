Франція передала Україні сучасну систему залпового вогню LRU: основні характеристики

У вівторок, 29 листопада, Франція передала Україні чергову військову допомогу. До неї увійшла нова система залпового вогню LRU.

Наразі невідомо, скільки одиниць цієї техніки передали нашій державі. Міністр оборони України нагадав, що на озброєнні ЗСУ це вже четвертий вид подібної артилерії.

До теми В Україну прибула нова система залпового вогню від Франції

Що відомо про артилерійську систему

LRU – це французький модернізований аналог американської реактивної системи залпового вогню (РСЗВ) M270. Своєю чергою, M270 є аналогом HIMARS, але має гусеничну, а не колісну базу, і несе вдвічі більше ракет, аніж HIMARS.

Французька Lance Roquette Unitaire пересувається на гусеницях. Франція має LRU на озброєнні своєї армії з 1989 року.

Основні технічні характеристики

Гусенична база БМП М2 Bradley

Довжина: 7,07 метрів

Ширина: 3,05 метрів

Висота: 2,61 метра

Вага: 27,1 тонни

Запас ходу: 500 кілометрів

Швидкість: 70 кілометрів за годину

Двигун: 500 кінських сил

Екіпаж: три особи (командир, навідник, механік-водій)

Озброєння

В Україну прибула нова система залпового вогню від Франції: дивіться відео

Як і HIMARS, ракетна система залпового вогню Lance Roquette Unitaire може бути оснащена:

двома контейнерами по 6 ракет GMLRS (досі Україні надавали такі снаряди максимальною дальністю до 80 кілометрів)

або двома контейнерами, кожен з яких містить одну ракету MGM-140 ATACAMS (дальність до 300 кілометрів, ще жодна країна не надала Україні таких ракет).

Яка головна перевага озброєння

Міноборони Франції зазначило, що головною перевагою РСЗВ LRU є використання високоточних боєприпасів. Зокрема, керованих ракет, які здатні концентрувати свою ефективність на вузькій визначеній площині.

Крім того, LRU має високий рівень точності, що дозволяє зменшити кількість використаних боєприпасів. Попри це система залпового вогню надає можливості для градації ефектів за рахунок декількох режимів спрацювання боєголовки.

Як світ допомагає Україні у війні

Американська корпорація Boeing запропонувала налагодити постачання високоточних снарядів для України. Мовиться про снаряди GLSDB, які Україна може отримати вже навесні 2023 року. У Пентагоні нині розглядають цю пропозицію.

У неділю, 27 листопада, Велика Британія підтвердила передачу Україні ракет із системою лазерного самонаведення Brimstone 2 та зняла про це промовисте відео.

Також Німеччина надала Україні чергову військову допомогу. Зокрема 10 танкових тягачів M1070 Oshkosh та автомобілі.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що окремі держави надають Україні військову допомогу, хоч не говорять про це.

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