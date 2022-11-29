Франция передала Украине современную систему залпового огня LRU: основные характеристики

Во вторник, 29 ноября, Франция передала Украине очередную военную помощь. В нее вошла новая система залпового огня LRU.

Пока неизвестно, сколько единиц этой техники передали нашему государству. Министр обороны Украины напомнил, что на вооружении ВСУ это уже четвертый вид подобной артиллерии.

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Что известно об артиллерийской системе

LRU – это французский модернизированный аналог американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) M270. В свою очередь, M270 является аналогом HIMARS, но имеет гусеничную, а не колесную базу, и несет вдвое больше ракет, чем HIMARS.

Французская Lance Roquette Unitaire передвигается на гусеницах. У Франции есть LRU на вооружении своей армии с 1989 года.

Основные технические характеристики

Гусеничная база БМП М2 Bradley

Длина: 7,07 метров

Ширина: 3,05 метров

Высота: 2,61 метра

Вес: 27,1 тонны

Запас хода: 500 км

Скорость: 70 километров в час

Двигатель: 500 лошадиных сил

Экипаж: три человека (командир, наводчик, механик-водитель)

Вооружение

В Украину прибыла новая система залпового огня от Франции: смотрите видео

Как и HIMARS, ракетная система залпового огня Lance Roquette Unitaire может быть оснащена:

двумя контейнерами по 6 ракет GMLRS (до сих пор Украине предоставляли такие снаряды максимальной дальностью до 80 километров)

или двумя контейнерами, каждый из которых содержит одну ракету MGM-140 ATACAMS (дальность до 300 километров, еще ни одна страна не предоставила Украине таких ракет).

Какое главное преимущество вооружения

Минобороны Франции отметило, что главным преимуществом РСЗО LRU является использование высокоточных боеприпасов. В частности, управляемых ракет, способных концентрировать свою эффективность на узкой определенной плоскости.

Кроме того, LRU имеет высокий уровень точности, что позволяет снизить количество использованных боеприпасов. Несмотря на это, система залпового огня предоставляет возможности для градации эффектов за счет нескольких режимов срабатывания боеголовки.

Как мир помогает Украине в войне

Американская корпорация Boeing предложила наладить поставки высокоточных снарядов для Украины. Речь идет о снарядах GLSDB, которые Украина может получить уже весной 2023 года. В Пентагоне сейчас рассматривают это предложение.

В воскресенье, 27 ноября, Великобритания подтвердила передачу Украине ракет с системой лазерного самонаведения Brimstone 2 и сняла об этом красноречивое видео.

Также Германия предоставила Украине очередную военную помощь. В том числе 10 танковых тягачей M1070 Oshkosh и автомобили.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что отдельные государства оказывают Украине военную помощь, хотя не говорят об этом.

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