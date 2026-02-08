Дуже ефективні проти крилатих ракет: авіаексперт оцінив, як Канада посилить ППО України

Канада передасть Україні для посилення протиповітряної оборони ракети AIM. Наша держава орієнтована на АІМ-9, це ракети класу "повітря – повітря". Ймовірно саме цей тип наша армія й отримає від канадських партнерів.

Таке припущення у розмові з 24 Каналом висловив авіаційний експерт Костянтин Криволап, уточнивши, що ракети АІМ-9 діють на відстані 25 – 40 кілометрів.

По яких цілях краще спрямовувати AIM-9?

АІМ-9 – це зброя ближнього бою. Україні, як пояснив авіаексперт, достатньо вказаного радіуса дії цієї ракети (25 кілометрів). Згідно з його оцінкою, цей клас ракет є найкращим для використання у протидії дронам-камікадзе й ракетам ворога.

"Утилізувати їх краще по "Шахедах" і крилатих ракетах. В першому випадку може й не так це вигідно, бо вони коштують від 50 до 200 тисяч доларів, а от по крилатих ракетах це дуже ефективно. Думаю, що канадці саме в такому напрямку діють і саме такі будуть домовленості", – озвучив Криволап.

Кожен літак F-16 на своїх кінцівках крила має по ракеті АІМ-9. Авіаексперт зауважив, що проблема в тому, що він несе дві такі ракети, а треба більше.

Нам F-16 з АІМ-120 не зовсім потрібні, тому що ті АІМ-120, які нам передають, вони діють до 120 – 140 кілометрів. Це не протидія російським літакам з ракетами Р37М, яка може бити на дальність вдвічі більшу,

– пояснив Криволап.

Підсумовуючи, авіаційний експерт висловив думку, що Канада передасть Україні саме клас ракет АІМ-9 і додав, що їх наша держава потребує у великій кількості. Він також нагадав, що саме цією ракетою AIM-9 Sidewinder був уражений російський літак, коли морський дрон Magura відповів на спробу свого знищення в Чорному морі.

До відома! В Міноборони повідомили, що ракети AIM від Канади вже перебувають в процесі трансферу до України. Сторони також обговорили угоду щодо сприяння виробництва БпЛА. Наша держава зацікавлена у кооперації з канадськими компаніями зі сфери управління дронами.

Як Україна планує посилити ППО?