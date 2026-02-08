Очень эффективны против крылатых ракет: авиаэксперт оценил, как Канада усилит ПВО Украины

Канада передаст Украине для усиления противовоздушной обороны ракеты AIM. Наше государство ориентировано на АИМ-9, это ракеты класса "воздух –воздух". Вероятно именно этот тип наша армия и получит от канадских партнеров.

Такое предположение в разговоре с 24 Каналом высказал авиационный эксперт Константин Криволап, уточнив, что ракеты АИМ-9 действуют на расстоянии 25 – 40 километров.

По каким целям лучше направлять AIM-9?

АIМ-9 – это оружие ближнего боя. Украине, как объяснил авиаэксперт, достаточно указанного радиуса действия этой ракеты (25 километров). Согласно его оценке, этот класс ракет является лучшим для использования в противодействии дронам-камикадзе и ракетам врага.

"Утилизировать их лучше по "Шахедам" и крылатым ракетам. В первом случае может и не так это выгодно, потому что они стоят от 50 до 200 тысяч долларов, а вот по крылатым ракетам это очень эффективно. Думаю, что канадцы именно в таком направлении действуют и именно такие будут договоренности", – озвучил Криволап.

Каждый самолет F-16 на своих конечностях крыла имеет по ракете АIМ-9. Авиаэксперт заметил, что проблема в том, что он несет две такие ракеты, а надо больше.

Нам F-16 с АIМ-120 не совсем нужны, потому что те АIМ-120, которые нам передают, они действуют до 120 – 140 километров. Это не противодействие российским самолетам с ракетами Р37М, которая может бить на дальность вдвое большую,

– объяснил Криволап.

Подытоживая, авиационный эксперт высказал мнение, что Канада передаст Украине именно класс ракет АIМ-9 и добавил, что в них наше государство нуждается в большом количестве. Он также напомнил, что именно этой ракетой AIM-9 Sidewinder был поражен российский самолет, когда морской дрон Magura ответил на попытку своего уничтожения в Черном море.

К сведению! В Минобороны сообщили, что ракеты AIM от Канады уже находятся в процессе трансфера в Украину. Стороны также обсудили соглашение о содействии производства БпЛА. Наше государство заинтересовано в кооперации с канадскими компаниями из сферы управления дронами.

Как Украина планирует усилить ПВО?