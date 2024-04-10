Максимальна невизначеність: чи дадуть США допомогу Україні

Президент України Володимир Зеленський дав інтерв’ю американській пресі, в якому вкотре наголосив, що без допомоги від США Україна програє війну проти Росії, а згодом і інші країни Європи зазнають агресії і нападу з боку Росії. Його заява зроблена у зв'язку з відновленням роботи Конгресу.

Політолог, проректор Українського католицького університету, експерт-міжнародник Дмитро Шеренговський сказав 24 Каналу, що підняти це питання перед відкриттям Конгресу було більш як вчасним кроком. Як відомо, законопроєкт про допомогу Україні фактично застряг через зволікання Конгресу.

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Процес загальмувався

Вагомою до певної міри є виборча конфігурація в Сполучених Штатах, адже щоб поставити цей законопроєкт на голосування, потрібно назбирати певну кількість депутатів Нижньої палати і своїми підписами засвідчити цей процес. А він загальмувався, оскільки з 218 підписів було зібрано лише 191, а це є безпосередній вплив виборців на своїх депутатів.

Ситуація максимально невизначена. Очевидно, вона є наслідком виборчих розладів і перегонів, які зараз існують. Кожна зі сторін намагається діяти так, щоб, умовно кажучи, її десь не "кинули", а, з іншого боку, намагається якось максимально виграти з того,

– зауважив Шеренговський.

Демократи заявляли, що якщо Джонсон поставить законопроєкт, який вже пройшов Сенат, і якщо Нижня палата проголосує, то її залишиться підписати лише президенту – і тоді все б мало відновитися. Але чи впорається із цим Джонсон, є велике питання.

Військова допомога Україні від партнерів: останні новини

Німеччина повідомила, що шукатиме наявні у світі системи батарей Patriot та інші системи ППО, а також можливості для пришвидшення передачі батарей в Україну.

Зі свого боку Велика Британія також вирішила приєднатися до пошуку Patriot та зенітно-ракетних комплексів для України.

Чехія неодноразово ініціювала намір передати 1,5 мільйони снарядів для України, однак, за словами Кирила Буданова, у ГУР МО зараз не бачать результатів.

Що ж до США, то ще в лютому 2024 року сенат Сполучених Штатів ухвалив пакет допомоги в розмірі 95 мільярдів доларів для України, Ізраїлю та Тайваню. Однак наразі допомоги все ще немає через напруженість між республіканцями та демократами.