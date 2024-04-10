Максимальная неопределенность: дадут ли США помощь Украине

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью американской прессе, в котором в очередной раз подчеркнул, что без помощи от США Украина проиграет войну против России, а впоследствии и другие страны Европы подвергнутся агрессии и нападению со стороны России. Его заявление сделано в связи с возобновлением работы Конгресса.

Политолог, проректор Украинского католического университета, эксперт-международник Дмитрий Шеренговский сказал 24 Каналу, что поднять этот вопрос перед открытием Конгресса было более чем своевременным шагом. Как известно, законопроект о помощи Украине фактически застрял из-за промедления Конгресса.

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Процесс затормозился

Весомой в определенной степени является избирательная конфигурация в Соединенных Штатах, ведь чтобы поставить этот законопроект на голосование, нужно собрать определенное количество депутатов Нижней палаты и своими подписями засвидетельствовать этот процесс. А он затормозился, поскольку из 218 подписей было собрано только 191, а это непосредственное влияние избирателей на своих депутатов.

Ситуация максимально неопределенная. Очевидно, она является следствием избирательных разладов и гонки, которая сейчас существует. Каждая из сторон пытается действовать так, чтобы, условно говоря, ее где-то не "кинули", а, с другой стороны, пытается как-то максимально выиграть с того,

– заметил Шеренговский.

Демократы заявляли, что если Джонсон поставит законопроект, который уже прошел Сенат, и если Нижняя палата проголосует, то ее останется подписать только президенту – и тогда все должно было бы восстановиться. Но справится ли с этим Джонсон, есть большой вопрос.

Военная помощь Украине от партнеров: последние новости

Германия сообщила, что будет искать имеющиеся в мире системы батарей Patriot и другие системы ПВО, а также возможности для ускорения передачи батарей в Украину.

Со своей стороны Великобритания также решила присоединиться к поиску Patriot и зенитно-ракетных комплексов для Украины.

Чехия неоднократно инициировала намерение передать 1,5 миллиона снарядов для Украины, однако, по словам Кирилла Буданова, в ГУР МО сейчас не видят результатов.

Что касается США, то еще в феврале 2024 года сенат Соединенных Штатов принял пакет помощи в размере 95 миллиардов долларов для Украины, Израиля и Тайваня. Однако пока помощи все еще нет из-за напряженности между республиканцами и демократами.