Дешеві та швидкі у виробництві: якщо не Tomahawk, то що може отримати Україна
- Україна попросила у США ракети Tomahawk, але Василь Пехньо вважає, що ми їх не отримаємо найближчим часом, але альтернативою можуть бути ракети Barracuda та інші.
- Ракети Barracuda виробляються у Тайвані за американськими кресленнями й можуть бути надані Україні для випробування.
Україна попросила у Сполучених Штатів Америки ракети Tomahawk. Дональд Трамп у відповіді на це заявив, що рішення щодо цього майже прийнято, однак невідомо, якою буде його позиція за деякий час. Проте, якщо наша держава не отримає Tomahawk, то є й альтернатива.
Таку думку 24 Каналу висловив військовий оглядач Василь Пехньо, зазначивши, що не вважає, що Україна отримає від США Tomahawk найближчим часом. Подібні заяви Трампа щодо цього, ймовірно, є лише елементом політичного тиску на Росію.
Яку зброю США можуть надати Україні?
Василь Пехньо зауважив, що заяви Дональда Трампа є доволі мінливими, його позиція щодо Tomahawk може кардинально змінитися.
Крім того, під цим поняттям американський лідер може розглядати й інші види озброєння. Це може бути будь-яка ракета, яку США буде фізично та економічно легше відправити Україні.
Тому я не виключаю, що під назвою Tomahawk Трамп може мати на увазі ракети Barracuda. Вони є відносно дешевими й швидкими у виробництві. Їх виробляють у Тайвані за американськими кресленнями. Я так розумію, що їх поки не застосовували у бойових діях,
– зазначив військовий оглядач.
Тому, він припустив, що США можуть надати цю зброю Україні, щоб, так би мовити, випробувати її. Ракети Barracuda можуть бути доволі універсальними у застосуванні, зокрема із платформ F-16 та інших іноземних установок.
Ще одним варіантом, яку зброю США можуть надати Україні, є ракета JASSM.
Василь Пехньо підсумував, якщо американці й нададуть Україні хоча б одну ракету Tomahawk, то не обов'язково, що Україна її застосовуватиме, адже не матиме для цього необхідних пускових установок. Однак такий крок США може стати початком постачання Україні інших важливих видів озброєння, які раніше наша держава не отримувала.
Що відомо про військову допомогу США для України?
У вересні 2025 року стало відомо, що США схвалили перший пакет військової допомоги, який оплатили союзники. Мовиться про постачання озброєння на 500 мільйонів доларів.
У жовтні переговори між Україною та США про надання зброї тимчасово призупинились. Причиною стало те, що американський уряд не зміг досягти угоди щодо бюджету. Це може спричинити затримки постачання озброєння для українських військових.
США ухвалили оборонний бюджет на 2026 рік. Там також передбачено допомогу і для України. Її продовжить до 2028 року.