Україна попросила у Сполучених Штатів Америки ракети Tomahawk. Дональд Трамп у відповіді на це заявив, що рішення щодо цього майже прийнято, однак невідомо, якою буде його позиція за деякий час. Проте, якщо наша держава не отримає Tomahawk, то є й альтернатива.

Таку думку 24 Каналу висловив військовий оглядач Василь Пехньо, зазначивши, що не вважає, що Україна отримає від США Tomahawk найближчим часом. Подібні заяви Трампа щодо цього, ймовірно, є лише елементом політичного тиску на Росію.

Яку зброю США можуть надати Україні?

Василь Пехньо зауважив, що заяви Дональда Трампа є доволі мінливими, його позиція щодо Tomahawk може кардинально змінитися.

Крім того, під цим поняттям американський лідер може розглядати й інші види озброєння. Це може бути будь-яка ракета, яку США буде фізично та економічно легше відправити Україні.

Тому я не виключаю, що під назвою Tomahawk Трамп може мати на увазі ракети Barracuda. Вони є відносно дешевими й швидкими у виробництві. Їх виробляють у Тайвані за американськими кресленнями. Я так розумію, що їх поки не застосовували у бойових діях,

– зазначив військовий оглядач.

Тому, він припустив, що США можуть надати цю зброю Україні, щоб, так би мовити, випробувати її. Ракети Barracuda можуть бути доволі універсальними у застосуванні, зокрема із платформ F-16 та інших іноземних установок.

Ще одним варіантом, яку зброю США можуть надати Україні, є ракета JASSM.

Василь Пехньо підсумував, якщо американці й нададуть Україні хоча б одну ракету Tomahawk, то не обов'язково, що Україна її застосовуватиме, адже не матиме для цього необхідних пускових установок. Однак такий крок США може стати початком постачання Україні інших важливих видів озброєння, які раніше наша держава не отримувала.

Що відомо про військову допомогу США для України?