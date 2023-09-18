Росія не зможе більше будувати Ту-95, якими обстрілює Україну, – Черник

ЗСУ продовжує постійно ліквідовувати ресурси противника, а західні партнери тиснуть на економіку Росії санкціями. Здається країна-агресорка все ще має потенціал для продовження війни. Проте насправді він критично малий.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Петро Черник, зазначивши, що ВПК противника почало деградувати ще наприкінці Радянського Союзу.

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Військовий ресурс Росії кінцево здеградує

Кінцева ж деградація російського оборонпрому відбулась на початку 90-х років.

Приведу лише декілька прикладів по конкретних категоріях зброї. Українці майже кожних кілька днів переживають пуски із ракетоносія Ту-95МС, який запускає дві ракети Х-101 та Х-555. Будувати Ту-95МС росіяни більше не можуть. Та й не зможуть. Це неможливо,

– наголосив військовий експерт.

За словами Черника, одна з причин – повернення нас, щоб це все відновлювати. Адже наш інтелект у поєднанні з нашим, нехай і вже трошки здеградованим радянським комплексом, на перспективу дарував їм шанс.

Також окупанти вже не зможуть будувати ракетоносій Ту-22М3 та МіГ-31К – носії "Кинджала" – теж.

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Крім того, Радянський Союз мав шість бронетанкових заводів. У росіян залишився один – "Уралвагонозавод", який будує танки Т-90. І це не нова машина, це глибока модернізація Т-72. Максимум, що вони можуть виготовляти, – 25 машин на місяць.

Водночас ЗСУ продовжує ліквідувати важку техніку ворога. З початку повномасштабного вторгнення показник складає 4 623 танки.

"Прийде точка, а вона не минуче прийде, коли все здеградує. Але це відбудеться не протягом місяця й навіть року. Потрібно ще кілька років, а може і добрих дві десятирічки. Але це буде", – впевнений Петро Черник.

Як росіяни втрачають свою цінну авіацію

Вночі на 30 серпня аеродром в російському Пскові атакували безпілотники. Внаслідок цього було знищено 4 вантажні літаки Іл-76. Крім того, пошкоджень зазнали й декілька інших бортів.

Раніше одна з наймасштабніших атак на російську авіацію відбулась 9 серпня 2022 року. Тоді на аеродромі "Саки" у тимчасово окупованому Криму росіяни втратили 4 винищувачі Су-30СМ та сім бомбардувальників Су-24М.

Крім того, 5 грудня 2022 року БпЛА невідомого походження вчинили атаку на аеродроми "Енгельс-2" в Саратовській області та "Дягілєво" в Рязанській області. Внаслідок ударів дронами були пошкодженні 3 літаки – зокрема, 2 стратегічних бомбардувальники Ту-95 і Ту-22М3.

. Проте реальна кількість боєздатних літаків цього типу значно менша. В країні-агресорці зараз є близько 45 одиниць Ту-95МС та 18 Ту-95МСМ.