Його супроводжували винищувачі, – експерт пояснив, чи могли б ЗСУ збити літак Путіна

Російський диктатор Владімір Путін сьогодні, 19 грудня, прилетів до Мінська на зустріч з самопроголошеним президентом Білорусі Алєксандром Лукашенком. Теоретично збити його літак можливо, але потрібне відповідне озброєння.

Про це 24 каналу розповів військовий експерт, головний редактор Defence Express Олег Катков. За його словами, це, звісно, більше підходить для сюжету голлівудського бойовика. Але теоретично збити такий літак можливо.

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Чи можуть ЗСУ збити літак Путіна

Як наголосив Катков, наразі Збройні Сили України не мають такої можливості. Адже наявне ракетне озброєння класу "повітря – повітря" обмежене за дальністю менш ніж на 100 кілометрів. Ситуація із ЗРК аналогічна – теж до 100 кілометрів.

У міжнародних партнерів є відповідне озброєння, яке могло б дістати літак Путіна. Але для проведення такої операції потрібно було б інфільтруватися в повітряний простір або Білорусі, або Росії.

Окрім цього, була інформація, що до Білорусі летіло одразу кілька аналогічних літаків або винищувачів. І в якому з них був Путін – невідомо. Та й не варто забувати про можливості урядових бортів.

Чи могли б ЗСУ збити літак Путіна – думка Каткова: дивіться відео

Це ж не простий пасажирський лайнер Іл-96. Це саме урядовий президентський борт, який має доволі розвинуту систему, зокрема, захисту від ракетних атак. Там вмонтовані станції радіоелектронної боротьби,

– зазначив Катков.

До того ж не варто забувати, хто такий Путін. Він цілком міг ще вчора приїхати до Білорусі потягом чи автівкою.

Путін прилетів до Лукашенка: коротко