Его сопровождали истребители, – эксперт объяснил, могли ли ВСУ сбить самолет Путина

Российский диктатор Владимир Путин сегодня, 19 декабря, прилетел в Минск на встречу с самопровозглашенным президентом Белоруси Александром Лукашенко. Теоретически сбить его самолет возможно, но требуется соответствующее вооружение.

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, главный редактор Defence Express Олег Катков. По его словам, это больше подходит для сюжета голливудского боевика. Но теоретически сбить такой самолет можно.

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Могут ли ВСУ сбить самолет Путина

Как подчеркнул Катков, в настоящее время Вооруженные Силы Украины не имеют такой возможности. Ведь имеющееся ракетное вооружение класса "воздух – воздух" ограничено по дальности менее чем на 100 километров. Ситуация с ЗРК аналогична – тоже до 100 км.

У международных партнеров есть соответствующее вооружение, которое могло бы уничтожить самолет Путина. Но для проведения такой операции нужно было бы инфильтрироваться в воздушное пространство либо Беларуси, либо России.

Кроме того, была информация, что в Беларусь летело сразу несколько аналогичных самолетов или истребителей. В каком из них был Путин – неизвестно. Да и не стоит забывать о возможностях правительственных бортов.

Могли ли ВСУ сбить самолет Путина – мнение Каткова: смотрите видео

Это ведь не простой пассажирский лайнер Ил-96. Это именно правительственный президентский борт, у которого достаточно развита система, в частности, защита от ракетных атак. Там встроены станции радиоэлектронной борьбы,

– отметил Катков.

К тому же, не стоит забывать, кто такой Путин. Он вполне мог еще вчера приехать в Беларусь поездом или автомобилем.

Путин прилетел к Лукашенко: коротко