Затиснута між Росією та Китаєм: чи зважиться Монголія заарештувати Путіна

Владімір Путін 3 вересня планує відвідати Монголію. Проте відповідно до рішення МКС у Гаазі, який видав ордер на арешт очільника Кремля, в Улан-Баторі його можуть заарештувати, тому що країна ратифікувала Римський статут ще у 2003 році.

Однак якщо Путін вирішив відвідати Монголію на запрошення президента Ухнаагійна Хурелсуха, то напевно він отримав гарантії, що його не буде заарештовано. Директор Інституту світової політики Євген Магда розповів 24 Каналу, чим зумовлена така позиція Монголії.

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Не хоче сваритися з сильнішими

У Кремлі не бачать жодних проблем у тому, що Путін зібрався вперше, як МКС видав ордер на його арешт, їхати до країни, яка є членом Міжнародного кримінального суду.

Монголія затиснута між Росією та Китаєм. Тому уявити, що країна навіть з певними демократичними тенденціями може піти проти щонайменше одного світового гіганта, це перебільшення,

– зауважив Магда.

До того ж в Монголії, як і в інших країнах Азії та Глобального Півдня, на його думку, імовірно, багато цінностей, які є вагомими для України, однак не настільки важливі там.

Зрозуміло, що влада Монголії не хоче сваритися з сильними цього світу і робити щось, щоб опинитися у ситуації, коли Росія їй може загрожувати. До того ж навряд чи Китай зможе допомогти Монголії,

– припустив він.

Водночас події російсько-української війни, за його словами, показали, що сьогодні в світі демократичні сили ухвалюють рішення довго, а авторитарні – набагато швидше. Це зокрема, породжує, страх і розчарування.

Тому на цю ситуацію потрібно звертати увагу, але, часом, не надто її драматизувати. Якщо ми хочемо, щоб всі виконували рішення Міжнародного кримінального суду, а також санкції проти Росії, то маємо починати з себе. В Україні, зокрема, неодноразово знаходили підприємства, які працювали на Росію,

– наголосив Євген Магда.

До слова, у Міжнародному кримінальному суді відреагували на візит Путіна до Монголії. Там вважають, що монгольські офіційні особи "зобов'язані" заарештувати очільника Кремля, коли той приїде до країни. У МКС наголосили, що покладаються на Монголію у "виконанні своїх рішень" та нагадали, що, як і інші країни, які ратифікували Римський статут, вона має "зобов'язання співпрацювати". Зокрема, виконувати ордери на арешт.