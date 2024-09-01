Зажатая между Россией и Китаем: решится ли Монголия арестовать Путина

Владимир Путин 3 сентября планирует посетить Монголию. Однако в соответствии с решением МУС в Гааге, который выдал ордер на арест главы Кремля, в Улан-Баторе его могут арестовать, потому что страна ратифицировала Римский статут еще в 2003 году.

Однако если Путин решил посетить Монголию по приглашению президента Ухнаагийна Хурелсуха, то наверняка он получил гарантии, что не будет арестован. Директор Института мировой политики Евгений Магда рассказал 24 Каналу, чем обусловлена такая позиция Монголии.

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Не хочет ссориться с более сильными

В Кремле не видят никаких проблем в том, что Путин собрался впервые, как МУС выдал ордер на его арест, ехать в страну, которая является членом Международного уголовного суда.

Монголия зажата между Россией и Китаем. Поэтому представить, что страна даже с определенными демократическими тенденциями может пойти против как минимум одного мирового гиганта, это преувеличение,

– отметил Магда.

К тому же в Монголии, как и в других странах Азии и Глобального Юга, по его мнению, вероятно, много ценностей, которые являются весомыми для Украины, однако не столь важны там.

Понятно, что власти Монголии не хотят ссориться с сильными мира сего и делать что-то, чтобы оказаться в ситуации, когда Россия им может угрожать. К тому же вряд ли Китай сможет помочь Монголии,

– предположил он.

В то же время события российско-украинской войны, по его словам, показали, что сегодня в мире демократические силы принимают решения долго, а авторитарные – гораздо быстрее. Это в частности, порождает, страх и разочарование.

Поэтому на эту ситуацию нужно обращать внимание, но, порой, не слишком ее драматизировать. Если мы хотим, чтобы все выполняли решение Международного уголовного суда, а также санкции против России, то должны начинать с себя. В Украине, в частности, неоднократно находили предприятия, которые работали на Россию,

– подчеркнул Евгений Магда.

К слову, в Международном уголовном суде отреагировали на визит Путина в Монголию. Там считают, что монгольские официальные лица "обязаны" арестовать главу Кремля, когда тот приедет в страну. В МУС отметили, что полагаются на Монголию в "выполнении своих решений" и напомнили, что, как и другие страны, которые ратифицировали Римский статут, она имеет "обязательства сотрудничать". В частности, выполнять ордера на арест.