Втім, як повідомляють журналісти Bloomberg, Путіну дали гарантії, що його не заарештують у Монголії.

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Передайте злочинця суду

Тим часом у МЗС України нагадали Улан-Батору за його обов'язки. Ще у 2023 році Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Владіміра Путіна. Його підозрюють у незаконному примусовому переміщенні українських дітей до Росії. Тому Монголія, яка ратифікувала Римський статут, зобов'язана затримати очільника Кремля та передати його суду в Гаазі.

У відомстві уточнили, що викрадення дітей – лише один із численних злочинів, за які Путін і решта військово-політичного керівництва Росії мають постати перед правосуддям. Російський диктатор та його прибічники винні в агресивній війні проти Україні, звірствах проти українського народу, вбивствах, зґвалтуваннях, пограбуваннях, обстрілах цивільної інфраструктури та геноциді.

Зазначимо, що Путіна до Монголії запросив сам президент країни Ухнаагійн Хурелсух.