Після втрати Херсона: Солонтай спрогнозував подальші дії Путіна
Українські захисники 11 листопада деокупували Херсон. Глава Кремля Владімір Путін має кілька сценаріїв, як рухатися.
Про це для 24 каналу сказав Олександр Солонтай – директор програм політики Інституту політичної освіти. Він розповів про можливі 3 сценарії дій Кремля.
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"Варіант перший – припинити атаку. Тобто використовувати свої найбойовіші підрозділи лише для того, щоб тримати лінію фронту й не атакувати в жодному місці. Це дуже ймовірний сценарій", – зазначив Солонтай.
Інші сценарії
За словами експерта, другим варіантом є те, що Путін продовжить приховану мобілізацію або навіть оголосить її публічно. Диктатор може аргументувати втратою частини Росії, бо Херсон окупанти встигли "приєднати".
Солонтай сказав, що за третім сценарієм Путін використає фінансові резерви й спробувати підкупити ще якусь країну у світі, щоб збільшити постачання зброї та техніки. Так раніше зробили з Іраном й в результаті отримали дрони й ракети.
Звичайно, для нас з вами наступні дні будуть дуже небезпечними. Знаємо, що було після дня народження Путіна й мосту в Криму, після звільнення частини Харківської області. Перша реакція Путіна – неконтрольована лють, – сказав Солонтай.
Він додав, що Путін фактично зізнається у величезній кількості воєнних злочинів. Відтак, українцям не варто ігнорувати сигнали ракетної небезпеки, оскільки окупанти б'ють по цивільних об'єктах.
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Як може діяти Путін: думки експертів
- У Financial Times вважають, що Путін може шантажувати не лише ядерною зброєю, а й загрозою електромагнітного імпульсу.
- Політтехнолог Михайло Шейтельман вважає, що Путін після деокупації Херсона не піде на капітуляцію, оскільки втратить владу в Росії.
- Окупанти почали говорити про мирні переговори. Редактор The Insider Тимур Олевський вважає, що за столом переговорів Путін може "просити" залишити йому Крим та Донбас, а як репарації надати дешеву нафту.