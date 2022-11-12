Після втрати Херсона: Солонтай спрогнозував подальші дії Путіна

Українські захисники 11 листопада деокупували Херсон. Глава Кремля Владімір Путін має кілька сценаріїв, як рухатися.

Про це для 24 каналу сказав Олександр Солонтай – директор програм політики Інституту політичної освіти. Він розповів про можливі 3 сценарії дій Кремля.

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"Варіант перший – припинити атаку. Тобто використовувати свої найбойовіші підрозділи лише для того, щоб тримати лінію фронту й не атакувати в жодному місці. Це дуже ймовірний сценарій", – зазначив Солонтай.

Інші сценарії

За словами експерта, другим варіантом є те, що Путін продовжить приховану мобілізацію або навіть оголосить її публічно. Диктатор може аргументувати втратою частини Росії, бо Херсон окупанти встигли "приєднати".

Солонтай сказав, що за третім сценарієм Путін використає фінансові резерви й спробувати підкупити ще якусь країну у світі, щоб збільшити постачання зброї та техніки. Так раніше зробили з Іраном й в результаті отримали дрони й ракети.

Звичайно, для нас з вами наступні дні будуть дуже небезпечними. Знаємо, що було після дня народження Путіна й мосту в Криму, після звільнення частини Харківської області. Перша реакція Путіна – неконтрольована лють, – сказав Солонтай.

Він додав, що Путін фактично зізнається у величезній кількості воєнних злочинів. Відтак, українцям не варто ігнорувати сигнали ракетної небезпеки, оскільки окупанти б'ють по цивільних об'єктах.

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