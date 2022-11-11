Про це 24 каналу сказав політтехнолог Михайло Шейтельман. Він вважає, що тиск на Путіна в Росії вже є.

До теми ЗСУ вже в Херсоні, люди святкують звільнення: що відбувається у місті

За його словами, розмови радника Байдена Саллівана з секретарем Ради Безпеки Росії Патрушевим, контакти з Китаєм тощо – ці всі розмови йдуть не лише з Путіним, а й з різними людьми в Кремлі.

Всі ці люди в Кремлі виявляться більш гнучкими за Путіна. Бо Путіну не вдасться зберегти владу, якщо він прийме всі умови (України – 24 канал). А Мішустіну, чи Патрушеву. чи навіть якомусь Кірієнку це вдасться,

– заявив Шейтельман.

На думку експерта, хто завгодно з топ-20 Кремля чи навіть Кадиров втримає владу в Росії, якщо погодиться на умови України.

Дивіться повне інтерв’ю з Михайлом Шейтельманом: відео 24 каналу



"Але Путін точно не втримає владу. Бо він забагато говорив і обіцяв, тому до нього такі великі вимоги. До інших таких вимог немає", – сказав він.

Політичний процес (в Росії – 24 канал) йде туди, що закінчується Путін і починається якась нова епоха в історії Росії. І Зеленський справедливо сказав, що Україна буде домовлятися. але з іншою Росією,

– зауважив Шейтельман.

До слова, Херсон був єдиним обласним центром України, який росіяни зуміли захопити від 24 лютого. Путін лише 5 тижнів тому оголосив Херсон "російської землею", а тепер окупанти втекли з міста під тиском ЗСУ на лівий берег Дніпра. Експерти вважають, що для Путіна відступ Росії з Херсона – серйозний удар.

Тож, поки херсонці з українськими прапорами й сльозами радості зустрічають ЗСУ у місті, у Росії настрої не дуже оптимістичні. Пропагандистів обурив той факт, що довелося відступити з Херсона. Один з ідеологів "рускава міра" Олександр Дугін узагалі заговорив про ліквідацію Путіна.