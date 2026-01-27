Влучання на 9 локаціях: Росія запустила по Україні 165 БпЛА
- Росія запустила по Україні 165 ударних БпЛА, з яких понад 100 були "Шахеди".
- Українські військові знищили більшість дронів, але 24 дрони влучили у цілі на 14 локаціях.
У ніч на 27 січня ворог застосував проти України понад сотню ударних БпЛА. Одразу на кількох локаціях сталися влучання. Частину дронів збила ППО.
Про це пишуть у Повітряних Силах ЗСУ.
Скільки дронів вдалося знищити 27 січня?
Російська армія вдарила по Україні 165 ударних БпЛА типу "Шахед", серед яких були реактивні дрони, "Гербера", "Італмас" та дронами інших типів із напрямків. Ворог атакував з території Курська, Орла, Брянська, Міллєрово, Приморсько-Ахтарська, аеродромів Гвардійське та Чауда. "Шахедів" цієї ночі було понад 100.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи. Бійцям вдалося знищити 135 ворожих дронів на Півночі, Півдні, в Центрі та Сході країни.
Через російську атаку сталося влучання 24 дронів на 14 локаціях. Падіння уламків сталося на 9 локаціях.
Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки,
– написали військові.
ППО знищила 135 російських дронів / Інфографіка Повітряних Сил ЗСУ
Де цієї ночі були російські обстріли?
У ніч на 27 січня Росія вдарила дронами по Миколаївській області. Постраждала енергетична інфраструктура. Внаслідок атаки зруйновано один приватний будинок, пошкоджено ще два. Тяжкі травми дістала 59-річна жінка.
Увечері ворог атакував цивільну інфраструктуру Одещини. В обласному центрі внаслідок російського удару постраждали житлові будинки, там виникли пожежі. Під завалами можуть перебувати люди.
Зранку окупанти вдарили по енергооб'єкту у Львівській області. Попередньо, минулося без постраждалих. На місці працюють екстрені служби.