Влучання на 9 локаціях: Росія запустила по Україні 165 БпЛА

У ніч на 27 січня ворог застосував проти України понад сотню ударних БпЛА. Одразу на кількох локаціях сталися влучання. Частину дронів збила ППО.

Про це пишуть у Повітряних Силах ЗСУ.

Скільки дронів вдалося знищити 27 січня?

Російська армія вдарила по Україні 165 ударних БпЛА типу "Шахед", серед яких були реактивні дрони, "Гербера", "Італмас" та дронами інших типів із напрямків. Ворог атакував з території Курська, Орла, Брянська, Міллєрово, Приморсько-Ахтарська, аеродромів Гвардійське та Чауда. "Шахедів" цієї ночі було понад 100.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи. Бійцям вдалося знищити 135 ворожих дронів на Півночі, Півдні, в Центрі та Сході країни.

Через російську атаку сталося влучання 24 дронів на 14 локаціях. Падіння уламків сталося на 9 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки,

ППО знищила 135 російських дронів / Інфографіка Повітряних Сил ЗСУ

Де цієї ночі були російські обстріли?