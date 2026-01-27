Попадания на 9 локациях: Россия запустила по Украине 165 БпЛА
- Россия запустила по Украине 165 ударных БпЛА, из которых более 100 были "Шахеды".
- Украинские военные уничтожили большинство дронов, но 24 дрона попали в цели на 14 локациях.
В ночь на 27 января враг применил против Украины более, чем сотню ударных БпЛА. Сразу на нескольких локациях произошли попадания. Часть дронов сбила ПВО.
Об этом пишут в Воздушных Силах ВСУ.
Смотрите также "Шахеды" с ночи атакуют Украину, под ударом была Львовщина: где сейчас тревога
Сколько дронов удалось уничтожить 27 января?
Российская армия ударила по Украине 165 ударных БпЛА типа "Шахед", среди которых были реактивные дроны, "Гербера", "Италмас" и дронами других типов по направлениям. Враг атаковал с территории Курска, Орла, Брянска, Миллерово, Приморско-Ахтарска, аэродромов Гвардейское и Чауда. "Шахедов" этой ночью было более 100.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы. Бойцам удалось уничтожить 135 вражеских дронов на Севере, Юге, в Центре и Востоке страны.
Из-за российской атаки произошло попадание 24 дронов на 14 локациях. Падение обломков произошло на 9 локациях.
Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности,
– написали военные.
ПВО уничтожила 135 российских дронов / Инфографика Воздушных Сил ВСУ
Где этой ночью были российские обстрелы?
В ночь на 27 января Россия ударила дронами по Николаевской области. Пострадала энергетическая инфраструктура. В результате атаки разрушен один частный дом, повреждены еще два. Тяжелые травмы получила 59-летняя женщина.
Вечером враг атаковал гражданскую инфраструктуру Одесской области. В областном центре в результате российского удара пострадали жилые дома, там возникли пожары. Под завалами могут находиться люди.
Утром оккупанты ударили по энергообъекту во Львовской области. Предварительно, обошлось без пострадавших. На месте работают экстренные службы.