Попадания на 9 локациях: Россия запустила по Украине 165 БпЛА

В ночь на 27 января враг применил против Украины более, чем сотню ударных БпЛА. Сразу на нескольких локациях произошли попадания. Часть дронов сбила ПВО.

Об этом пишут в Воздушных Силах ВСУ.

Сколько дронов удалось уничтожить 27 января?

Российская армия ударила по Украине 165 ударных БпЛА типа "Шахед", среди которых были реактивные дроны, "Гербера", "Италмас" и дронами других типов по направлениям. Враг атаковал с территории Курска, Орла, Брянска, Миллерово, Приморско-Ахтарска, аэродромов Гвардейское и Чауда. "Шахедов" этой ночью было более 100.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы. Бойцам удалось уничтожить 135 вражеских дронов на Севере, Юге, в Центре и Востоке страны.

Из-за российской атаки произошло попадание 24 дронов на 14 локациях. Падение обломков произошло на 9 локациях.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности,

– написали военные.



ПВО уничтожила 135 российских дронов / Инфографика Воздушных Сил ВСУ

Где этой ночью были российские обстрелы?