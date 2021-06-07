"Водна блокада" Криму: окупанти погрожують Україні міжнародним судом

Окупанти в Криму хочуть йти до міжнародного суду нібито через "водну блокаду" з боку України. У Росії вже взялись за цю справу.
Так, маріонеткові структури в окупованому Криму направили звернення до Слідчого комітету Росії. Там дали доручення стосовно експертизи. Про це повідомили сепаратистські ЗМІ.
До теми Річки пересихають, а водосховища міліють: в окупованому Криму води стало ще менше
Якщо буде потрібно, будемо звертатися до міжнародного суду з прав людини,
– кажуть окупанти.
Зауважимо, напередодні в Криму намагались розчистити річки, які впадають в Ізобільницьке водосховище. Таким способом окупанти хотіли наповнити штучні озера, які пересихають.
Важливо! Річ у тім, що до 2014 році Україна забезпечувала півострів прісною водою на 88%. Однак тепер має робити держава-окупант. Тому після окупації півострова воду перекрили.
Україна постачатиме воду на півострів, проте лише після його деокупації.
Проблема води в Криму: що відомо
- Окупанти поповнювали запаси води в Криму з водосховищ природного стоку і підземних джерел. Екологи дійшли висновку, що це призвело до засолення ґрунту на півострові.
- У 2020 році ситуація з водою у Криму погіршилась. Все через рідкісні опади та малосніжну зиму.
- Спочатку воду для людей подавали за графіком, а 19 квітня взагалі зупинили подачу гарячої води. Мовляв, намагались зберегти запаси для туристів, які приїдуть влітку.
- Пізніше графік подачі води у Ялті скасували, однак відразу повідомили, що це – тимчасове рішення.