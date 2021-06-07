"Водна блокада" Криму: окупанти погрожують Україні міжнародним судом

Так, маріонеткові структури в окупованому Криму направили звернення до Слідчого комітету Росії. Там дали доручення стосовно експертизи. Про це повідомили сепаратистські ЗМІ.

До теми Річки пересихають, а водосховища міліють: в окупованому Криму води стало ще менше

Якщо буде потрібно, будемо звертатися до міжнародного суду з прав людини,

– кажуть окупанти.

Зауважимо, напередодні в Криму намагались розчистити річки, які впадають в Ізобільницьке водосховище. Таким способом окупанти хотіли наповнити штучні озера, які пересихають.

Важливо! Річ у тім, що до 2014 році Україна забезпечувала півострів прісною водою на 88%. Однак тепер має робити держава-окупант. Тому після окупації півострова воду перекрили.

Україна постачатиме воду на півострів, проте лише після його деокупації.

Проблема води в Криму: що відомо