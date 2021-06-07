"Водная блокада" Крыма: оккупанты угрожают Украине международным судом

Оккупанты в Крыму хотят идти в международный суд якобы из-за "водной блокады" со стороны Украины. В России уже взялись за это дело.

Так, марионеточные структуры в оккупированном Крыму направили обращение в Следственный комитет России. Там дали поручение относительно экспертизы. Об этом сообщили сепаратистские СМИ.

К теме Реки пересыхают, а водохранилища мелеют: в оккупированном Крыму воды стало еще меньше

Если потребуется, будем обращаться в международный суд по правам человека,

– говорят оккупанты.

Заметим, накануне в Крыму пытались расчистить реки, которые впадают в Изобильненское водохранилище. Таким образом оккупанты хотели наполнить искусственные озера, которые пересыхают.

Важно! Дело в том, что до 2014 года Украина обеспечивала полуостров пресной водой на 88%. Однако теперь это должно делать государство-оккупант. Поэтому после оккупации полуострова воду перекрыли.

Украина будет поставлять воду на полуостров, но только после его деоккупации.

Проблема воды в Крыму: что известно