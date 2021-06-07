Так, марионеточные структуры в оккупированном Крыму направили обращение в Следственный комитет России. Там дали поручение относительно экспертизы. Об этом сообщили сепаратистские СМИ.
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Если потребуется, будем обращаться в международный суд по правам человека,
– говорят оккупанты.
Заметим, накануне в Крыму пытались расчистить реки, которые впадают в Изобильненское водохранилище. Таким образом оккупанты хотели наполнить искусственные озера, которые пересыхают.
Проблема воды в Крыму: что известно
- Оккупанты пополняли запасы воды в Крыму из водохранилищ естественного стока и подземных источников. Экологи пришли к выводу, что это привело к засолению почвы на полуострове.
- В 2020 году ситуация с водой в Крыму ухудшилась. Все из-за редких осадков и малоснежной зимы.
- Сначала воду для людей подавали по графику, а 19 апреля вообще остановили подачу горячей воды. Мол, пытались сохранить запасы для туристов, которые приедут летом.
- Позже график подачи воды в Ялте отменили, однако сразу сообщили, что это – временное решение.