Перший офіційний візит: що обговорив Зеленський зі спікеркою Сейму Литви

Володимир Зеленський 12 травня зустрівся з Вікторією Чмілітє-Нільсен під час її першого офіційного візиту до України. Вони обговорили деокупацію Криму, двосторонню співпрацю та європейську перспективу України.
Джерело:Офіс Президента
Президент зі спікеркою також поспілкувались про заходи, які допоможуть побороти наслідки пандемії COVID-19, зокрема важливість сертифікованої вакцини.
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Президент обговорив зі спікеркою деокупацію Криму
Володимир Зеленський зазначив, що перший офіційний візит спікера в Україну свідчить про динаміку українсько-литовського політичного діалогу. Він також подякував Литві за підтримку цілісності й суверенітету України.
"З початку війни Литва першою підтримала Україну й не визнала анексію Криму", – сказав Володимир Зеленський.
Він розповів також про мілітаризацію Криму та погіршення гуманітарної ситуації через порушення окупантами прав людини. Ба більше, глава держави привітав бажання литовської делегації відвідати адмінмежу з окупованим Кримом у Херсонській області та поспілкуватися з переселенцями.
Зеленський подякував Вікторії Чмілітє-Нільсен та всім депутатам Сейму за ухвалення 27 квітня Резолюції із засудженням провокаційних дій Росії та висловленням підтримки Україні. Ба більше, привітав утворення 11 травня 2021 року в Сеймі Литви парламентської платформи з деокупації Криму.Зверніть увагу! Зеленський запросив спікера Сейму на святкування 30-річчя незалежності України та привітав рішення президента Литви Ґітанаса Науседи взяти участь в інавгураційному саміті Кримської платформи.
Двостороння декларація про європейську перспективу України
Литва першою підписала двосторонню Декларацію про підтримку українського прагнення до Євросоюзу. Хочу за це подякувати Президенту Наусєді,
– сказав Володимир Зеленський.
Спікерка Сеймасу Литви знову підтвердила запрошення, висловлене раніше Зеленському литовським президентом Гітанасом Наусєдою, взяти участь у Четвертій Міжнародній конференції з питань реформ в Україні, яка відбудеться у Вільнюсі 7 – 8 липня 2021 року.
Коротко про стосунки України та Литви
- 3 травня президент Литви Гітанас Наусєда заявив, що Вільнюс ніколи не визнає окупації Росією частини територій України. Та пообіцяли сприяти деокупації українських земель.
- У той же день у Литві заявили, що хоче забезпечити початок перемовин про вступ України до Європейського Союзу. Щоправда, не негайно, а до 2027 року.
- 7 квітня Литва заявила, що вимагатиме від ЄС нових санкцій проти Росії через Україну.