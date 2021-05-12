Володимир Зеленський 12 травня зустрівся з Вікторією Чмілітє-Нільсен під час її першого офіційного візиту до України. Вони обговорили деокупацію Криму, двосторонню співпрацю та європейську перспективу України.

Президент зі спікеркою також поспілкувались про заходи, які допоможуть побороти наслідки пандемії COVID-19, зокрема важливість сертифікованої вакцини.

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Президент обговорив зі спікеркою деокупацію Криму

Володимир Зеленський зазначив, що перший офіційний візит спікера в Україну свідчить про динаміку українсько-литовського політичного діалогу. Він також подякував Литві за підтримку цілісності й суверенітету України.

"З початку війни Литва першою підтримала Україну й не визнала анексію Криму", – сказав Володимир Зеленський.

Він розповів також про мілітаризацію Криму та погіршення гуманітарної ситуації через порушення окупантами прав людини. Ба більше, глава держави привітав бажання литовської делегації відвідати адмінмежу з окупованим Кримом у Херсонській області та поспілкуватися з переселенцями.

Зеленський подякував Вікторії Чмілітє-Нільсен та всім депутатам Сейму за ухвалення 27 квітня Резолюції із засудженням провокаційних дій Росії та висловленням підтримки Україні. Ба більше, привітав утворення 11 травня 2021 року в Сеймі Литви парламентської платформи з деокупації Криму.

Зверніть увагу! Зеленський запросив спікера Сейму на святкування 30-річчя незалежності України та привітав рішення президента Литви Ґітанаса Науседи взяти участь в інавгураційному саміті Кримської платформи.

Двостороння декларація про європейську перспективу України

Литва першою підписала двосторонню Декларацію про підтримку українського прагнення до Євросоюзу. Хочу за це подякувати Президенту Наусєді,

– сказав Володимир Зеленський.

Спікерка Сеймасу Литви знову підтвердила запрошення, висловлене раніше Зеленському литовським президентом Гітанасом Наусєдою, взяти участь у Четвертій Міжнародній конференції з питань реформ в Україні, яка відбудеться у Вільнюсі 7 – 8 липня 2021 року.

Коротко про стосунки України та Литви