Яка доля чекає на Путіна: Мурзагулов порівняв його з іншими диктаторами

Попри міцну руку Владіміра Путіна, якою він контролює все населення Росії, путінські еліти починають поступово "з'їдати" один одного. Це може призвести до початку заворушень, які, в свою чергу, можуть кардинально змінити мислення росіян.

Письменник, публіцист та громадський діяч Ростислав Мурзагулов розповів 24 Каналу, що перевага керованих соціумів у тому, що вони можуть рухатися як в один бік, так і в діаметрально протилежний. І щойно в Росії умовний Владімір Путін зміниться на умовного Іванова, путінське політбюро його одразу і "з'їсть", що призведе до напівсмути – напівдемократії.

Дивіться також Не думаю, що він дотягне до 2036 року, – Фельштинський про долю Путіна та Росії

Всі диктатори так закінчують

На думку письменника, коли в Росії відбудуться такі події, натовп в єдиному пориві буде голосно кричати "Гей, який жах, а як же ми всі помилялися, який Путін був поганий".

У Путіна доля будь-якого диктатора, який багато років задавлював у асфальт кожен паросток руху, який чимось відрізняється від його режиму,

– підкреслив Мурзагулов.

Він зауважив, що такою була доля Чаушеску (1-й президент Соціалістичної Республіки Румунія, багаторічний диктатор Румунії Ніколае Чаушеску – 24 Канал), якого нібито обожнювали і носили на руках, але потім розстріляли біля стіни і забули.

Також Путін може повторити долю Мубарака (колишній президент Єгипту Хосні Мубарак – 24 Канал), якого так само всі обпльовували відразу після його чергових "героїчних" виборів із результатом близько 90%. Всі диктатори закінчують так,

– наголосив громадський діяч.

Він підсумував, що суспільство, яке цькують подібні диктатори, насправді або боїться, або пливе за течією в незрозумілому напрямку. Після будь-яких заворушень вони моментально розвертаються до цих диктаторів і демонструють зневагу до них.

Куди зник Путін після виборів