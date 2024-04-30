Після цього глава Кремля зможе правити країною-терористкою до 2036 року. Втім, доктор історичних наук Юрій Фельштинський в етері 24 Каналу припустив, що Путін навряд чи дотягне до цього часу.

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Правління Путіна під загрозою

Фельштинський зазначив, що поки лише Йосип Сталін правив у Радянському Союзі довше, аніж Владімір Путін. Ексглава СРСР керував державою з 1923 по 1953 рік – рівно 30 років. Водночас російський диктатор уже 25 років очолює Росію, тож має усі шанси стати правителем, який найдовше при владі. Звісно, якщо з ним нічого не трапиться найближчими роками.

Якийсь час тому російська держава була на законодавчому рівні підлаштована так, щоб дозволити Путіну бути президентом до 2036 року. Тоді диктатор створив надзвичайно зручну, стабільну та комфортну систему для себе. Він може правити до цього часу за єдиним винятком – якщо не розпочне велику війну. Утім, у 2022 році диктатор її розпочав, напавши на Україну.

Не думаю, звісно, що він дотягне до 2036 року, будемо відвертими. Але при цьому війна перебудувалася в дещо інший формат з погляду Росії. Сьогодні Москва ввела себе в режим перманентної війни. І так, як вона її веде, – може вести її вічно. Чи буде решта світу дивитись на це спокійно і терпляче, допускаючи ведення цієї війни вічно? Це вже інша розмова,

– припустив доктор історичних наук.

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