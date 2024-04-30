Диктатор нафантазував, що буцімто дохід російського федерального бюджету за 3 місяці зріс у понад півтора раза у порівнянні з 2023-м роком, інформує 24 Канал. Мовляв, це означає, що дефіцит бюджету буцімто "зменшується".

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"Можна впевнено сказати, що формується солідна база для росту бюджетних доходів на всьому шестилітньому горизонті", – сказав Путін.

Водночас "рупор" Кремля Пєсков постукав з дна та згадав, що у росіян є західні гроші. Мовляв, вони можуть стати мішенню для Москви у відповідь на можливу конфіскацію заморожених російських активів.

Якщо це відбудеться, якщо буде створений такий небезпечний прецедент, це буде такий солідний "цвях" у майбутню "труну" всієї західної економічної системи координат,

– сказав Пєсков.

На його думку, після того іноземні інвестори та держави, які зберігають авуари в активах цих країн, почнуть буцімто "10 разів думати" перед тим, як вкладати свої гроші. Усе, на думку речника Кремля через те, що зникне "надійність".

"Надійність зникає за одну ніч – за одне дурне непродумане рішення. Відновлюється десятиліттями, а то і більше", – додав прессекретар Путіна.

Він заявив, що у таких рішеннях буцімто будуть "дуже широкі" судові перспективи. А Росія, мовляв, ними скористається і буде "нескінченно" відстоювати свої інтереси.

Можлива конфіскація заморожених активів країни-агресорки