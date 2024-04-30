Диктатор нафантазировал, что якобы доход российского федерального бюджета за 3 месяца вырос более чем в полтора раза по сравнению с 2023-м годом, информирует 24 Канал. Мол, это означает, что дефицит бюджета якобы "уменьшается".
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"Можно уверенно сказать, что формируется солидная база для роста бюджетных доходов на всем шестилетнем горизонте", – сказал Путин.
В то же время "рупор" Кремля Песков постучал со дна и вспомнил, что у россиян есть западные деньги. Мол, они могут стать мишенью для Москвы в ответ на возможную конфискацию замороженных российских активов.
Если это произойдет, если будет создан такой опасный прецедент, это будет такой солидный "гвоздь" в будущий "гроб" всей западной экономической системы координат,
– сказал Песков.
По его мнению, после того иностранные инвесторы и государства, которые хранят авуары в активах этих стран, начнут якобы "10 раз думать" перед тем, как вкладывать свои деньги. Все, по мнению представителя Кремля из-за того, что исчезнет "надежность".
"Надежность исчезает за одну ночь – за одно глупое непродуманное решение. Восстанавливается десятилетиями, а то и больше", – добавил пресс-секретарь Путина.
Он заявил, что в таких решениях якобы будут "очень широкие" судебные перспективы. А Россия, мол, ими воспользуется и будет "бесконечно" отстаивать свои интересы.
Возможна конфискация замороженных активов страны-агрессора
- Джо Байден недавно подписал закон, который предусматривает, что в течение 90 дней в США должны искать активы России. Сейчас в стране есть 5 миллиардов долларов центрального банка страны-агрессора. Их потенциально могут передать Украине. В то же время Соединенные Штаты Америки могут отказаться от передачи этих средств, если это не поддержат страны G7.
- Между тем Верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности призвал Совет ЕС быстрее принять решение об использовании активов в пользу Украины. Жозеп Боррель отметил, что эти средства должны пойти на закупку вооружения.
- В Германии против конфискации замороженных активов России для финансирования восстановления и военной поддержки Украины. Там поддерживают только использование сверхприбыли для финансирования оружия. Немецкие власти считают, что эти деньги должны быть неприкосновенными, чтобы потом их использовать как рычаг на переговорах о завершении войны и возвращении украинской территории.