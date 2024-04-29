Адже як тільки загарбники зупиняться, Путін не зможе розповідати росіянам про "перемоги", а це означатиме, що війна для Росії заходить у глухий кут. Це 24 Каналу зауважив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

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"Це питання виживання Путіна. Як тільки російська армія зупиниться або почне зупинятися і не буде якихось "переможних" доповідей до нього від збройних сил Росії, то Путін не зможе на нарадах озвучувати зайняття населених пунктів, навіть якщо це дві-три хати. Це означатиме, що війна для Росії заходить в глухий кут", – пояснив він.

Питання виживання Путіна

Іван Тимочко зазначив, що Путін не може дозволити собі наказати окупантам припинити наступ. Адже Росія сподівалась скористатись "вікном можливостей", поки були затримки з надання допомоги Україні від США. Однак ворогу не вдалось цього зробити.

Загарбники розраховували, що на оперативному рівні вони займуть Донецьку область. Вони підтягували стратегічні резерви. Тому зрозуміло, що окупанти й надалі намагатимуться атакувати. Особливо на фоні грандіозного скандалу в міноборони Росії, коли заступника Сєргєя Шойгу Тимура Іванова затримали за хабар. Російське ЗМІ писало, що причина арешту – державна зрада.

Звичайно, щоб відвернути увагу від такої ситуації, Путін змушуватиме війська атакувати. Для того, щоб показати, що нібито проблема несерйозна, російські війська все одно спроможні воювати, ніхто не втратить сили, пильності і так далі,

– підкреслив голова Ради резервістів.

Велику кількість окупантів, зброї, техніки, які Росія підтягнула на лінію фронту, Путін зараз зупинити не може. У диктатора є розрахунок, що до моменту поставок зброї для ЗСУ на лінію фронту російському війську вдасться, якщо не зайняти Донецьку область, то хоча б закріпитися на оперативних напрямках, щоб пробувати при найменшій нагоді розвивати наступ далі.

"Тому ми бачимо наступ російських військ на Півдні у бік Вугледар-Курахове-Покровськ. Ми бачимо наступ російських військ на Півночі у бік Часового Яру для того, щоб створити плацдарм на напрямку Краматорськ-Слов'янськ-Костянтинівка-Дружківка", – сказав Тимочко.

Тому російських атак варто чекати до моменту, поки в українських захисників не з'явиться потрібна кількість, зокрема, снарядів, систем радіоелектронної боротьби, протиповітряної оборони безпосередньо на лінії фронту.

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