После этого глава Кремля сможет править страной-террористом до 2036 года. Однако, доктор исторических наук Юрий Фельштинский в эфире 24 Канала предположил, что Путин вряд ли дотянет до этого времени.

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Правление Путина под угрозой

Фельштинский отметил, что пока только Иосиф Сталин правил в Советском Союзе дольше, чем Владимир Путин. Экс-глава СССР руководил государством с 1923 по 1953 год – ровно 30 лет. В то же время российский диктатор уже 25 лет возглавляет Россию, поэтому имеет все шансы стать правителем, который дольше всех у власти. Конечно, если с ним ничего не случится в ближайшие годы.

Некоторое время назад российское государство было на законодательном уровне подстроено так, чтобы позволить Путину быть президентом до 2036 года. Тогда диктатор создал чрезвычайно удобную, стабильную и комфортную систему для себя. Он может править до сих пор за единственным исключением – если не начнет большую войну. Впрочем, в 2022 году диктатор ее начал, напав на Украину.

Не думаю, конечно, что он дотянет до 2036 года, будем откровенны. Но при этом война перестроилась в несколько иной формат с точки зрения России. Сегодня Москва ввела себя в режим перманентной войны. И так, как она ее ведет, – может вести ее вечно. Будет ли остальной мир смотреть на это спокойно и терпеливо, допуская ведение этой войны вечно? Это уже другой разговор,

– предположил доктор исторических наук.

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