Какая судьба ждет Путина: Мурзагулов сравнил его с другими диктаторами

Несмотря на крепкую руку Владимира Путина, которой он контролирует все население России, путинские элиты начинают постепенно "съедать" друг друга. Это может привести к началу беспорядков, которые, в свою очередь, могут кардинально изменить мышление россиян.

Писатель, публицист и общественный деятель Ростислав Мурзагулов рассказал 24 Каналу, что преимущество управляемых социумов в том, что они могут двигаться как в одну сторону, так и в диаметрально противоположную. И как только в России условный Владимир Путин сменится на условного Иванова, путинское политбюро его сразу и "съест", что приведет к полусмуте-полудемократии.

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Все диктаторы так заканчивают

По мнению писателя, когда в России произойдут такие события, толпа в едином порыве будет громко кричать "Эй, какой ужас, а как же мы все ошибались, какой Путин был плохой".

У Путина судьба любого диктатора, много лет задавливающего в асфальт каждый росток движения, который чем-то отличается от его режима,

– подчеркнул Мурзагулов.

Он заметил, что такой была судьба Чаушеску (1-й президент Социалистической Республики Румыния, многолетний диктатор Румынии Николае Чаушеску – 24 Канал), которого якобы обожали и носили на руках, но потом расстреляли у стены и забыли.

Также Путин может повторить судьбу Мубарака (бывший президент Египта Хосни Мубарак – 24 Канал), которого так же все оплевывали сразу после его очередных "героических" выборов с результатом около 90%. Все диктаторы заканчивают так,

– отметил общественный деятель.

Он подытожил, что общество, которое травят подобные диктаторы, на самом деле или боится, или плывет по течению в непонятном направлении. После любых беспорядков они моментально разворачиваются к этим диктаторам и демонстрируют пренебрежение к ним.

Куда исчез Путин после выборов