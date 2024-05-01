Какая судьба ждет Путина: Мурзагулов сравнил его с другими диктаторами
Несмотря на крепкую руку Владимира Путина, которой он контролирует все население России, путинские элиты начинают постепенно "съедать" друг друга. Это может привести к началу беспорядков, которые, в свою очередь, могут кардинально изменить мышление россиян.
Писатель, публицист и общественный деятель Ростислав Мурзагулов рассказал 24 Каналу, что преимущество управляемых социумов в том, что они могут двигаться как в одну сторону, так и в диаметрально противоположную. И как только в России условный Владимир Путин сменится на условного Иванова, путинское политбюро его сразу и "съест", что приведет к полусмуте-полудемократии.
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Все диктаторы так заканчивают
По мнению писателя, когда в России произойдут такие события, толпа в едином порыве будет громко кричать "Эй, какой ужас, а как же мы все ошибались, какой Путин был плохой".
У Путина судьба любого диктатора, много лет задавливающего в асфальт каждый росток движения, который чем-то отличается от его режима,
– подчеркнул Мурзагулов.
Он заметил, что такой была судьба Чаушеску (1-й президент Социалистической Республики Румыния, многолетний диктатор Румынии Николае Чаушеску – 24 Канал), которого якобы обожали и носили на руках, но потом расстреляли у стены и забыли.
Также Путин может повторить судьбу Мубарака (бывший президент Египта Хосни Мубарак – 24 Канал), которого так же все оплевывали сразу после его очередных "героических" выборов с результатом около 90%. Все диктаторы заканчивают так,
– отметил общественный деятель.
Он подытожил, что общество, которое травят подобные диктаторы, на самом деле или боится, или плывет по течению в непонятном направлении. После любых беспорядков они моментально разворачиваются к этим диктаторам и демонстрируют пренебрежение к ним.
Куда исчез Путин после выборов
- 7 мая 2024 года должна состояться официальная инаугурация Владимира Путина. Свое президентство он "официально завоевал" с преимуществом в 87,28% голосов. Однако после так называемых выборов глава Кремля куда-то исчез.
- Возможно, это связано с терактом в "Крокус Сити Холле", который российская ФСБ "успешно проспала" и теперь опасается любых публичных выходов Путина.
- У Путина много врагов, среди которых – ИГИЛ, заинтересованный в получении "прекрасного трофея".
- Вероятным остается вариант, связанный со здоровьем 71-летнего диктатора. Поскольку он хочет триумфально появиться на своей инаугурации, ему нужно сделать лифтинг – подтянуть кожу и убрать двойной подбородок, который начал провисать.