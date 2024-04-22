Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, отметив, что он не видит объективных причин, которые заставляли бы Путина прятаться после выборов.
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У Путина есть враги
Как отметил Яковенко, конечно, что у Путина есть враги. Здесь можно привести много вариантов. К примеру, в ликвидации Путина мог бы быть заинтересован тот же ИГИЛ.
Думаю, что ИГИЛ с удовольствием организовала бы персональный теракт против Путина. Потому что для ИГИЛа чем громче – тем лучше. И Путин был бы прекрасным трофеем для Исламского государства. Это сразу бы повысило капитализацию на рынке террористических услуг. А такой существует. Они бы могли получить больше шансов на формирование вербовочной сети и тому подобное,
– сказал Яковенко.
Путину есть чего бояться, но вряд ли он не выходит на люди уже две недели, потому что скрывается. Но вполне вероятно, что у него есть мания преследования, которая характерна для многих диктаторов маниакального типа.
Ситуация в России: кратко
- С начала полномасштабной войны Россия потеряла более 460 тысяч личного состава. Также наши защитники уничтожили 7236 вражеских танков, 13904 боевых бронированных машин, 11736 артиллерийских систем, 1046 РСЗО, 768 средств ПВО и т.п.
- В России продолжают случаться паводки. Недавно в Курганской области вода из рек затопила старые урановые шахты.
- Российская нефтепереработка приближается к 11-месячному минимуму. Причина – наводнения, которые препятствуют работе. Кроме того, ранее заводы пострадали от атак беспилотников.