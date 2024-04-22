Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, отметив, что он не видит объективных причин, которые заставляли бы Путина прятаться после выборов.

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У Путина есть враги

Как отметил Яковенко, конечно, что у Путина есть враги. Здесь можно привести много вариантов. К примеру, в ликвидации Путина мог бы быть заинтересован тот же ИГИЛ.

Думаю, что ИГИЛ с удовольствием организовала бы персональный теракт против Путина. Потому что для ИГИЛа чем громче – тем лучше. И Путин был бы прекрасным трофеем для Исламского государства. Это сразу бы повысило капитализацию на рынке террористических услуг. А такой существует. Они бы могли получить больше шансов на формирование вербовочной сети и тому подобное,

– сказал Яковенко.

Путину есть чего бояться, но вряд ли он не выходит на люди уже две недели, потому что скрывается. Но вполне вероятно, что у него есть мания преследования, которая характерна для многих диктаторов маниакального типа.

Ситуация в России: кратко