Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко, зауваживши, що він не бачить об'єктивних причин, які змушували б Путіна ховатися після виборів.
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У Путіна є вороги
Як наголосив Яковенко, звісно, що в Путіна є вороги. Тут можна навести багато варіантів. До прикладу, в ліквідації Путіна міг би бути зацікавлений та ж ІДІЛ.
Думаю, що ІДІЛ із задоволенням організувала б персональний теракт проти Путіна. Тому що для ІДІЛу чим голосніше – тим краще. І Путін був би прекрасним трофеєм для Ісламської держави. Це одразу б підвищило капіталізацію на ринку терористичних послуг. А такий існує. Вони б могли отримати більше шансів на формування вербувальної мережі тощо,
– сказав Яковенко.
Путіну є чого боятися, але навряд чи він не виходить на люди вже два тижні, бо переховується. Але цілком ймовірно, що у нього є манія переслідування, яка характерна для багатьох диктаторів маніакального типу.
Ситуація в Росії: коротко
- З початку повномасштабної війни Росія втратила понад 460 тисяч особового складу. Також наші захисники знищили 7236 ворожих танків, 13904 бойових броньованих машин, 11736 артилерійських систем, 1046 РСЗВ, 768 засобів ППО тощо.
- В Росії продовжують траплятися паводки. Нещодавно в Курганській області вода з річок затопила старі уранові шахти.
- Російська нафтопереробка наближається до 11-місячного мінімуму. Причина – повені, які перешкоджають роботі. Крім того, раніше заводи постраждали від атак безпілотників.