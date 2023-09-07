У Путіна – регулярні напади паніки: яка найбільша фобія диктатора

Успішний контрнаступ України неабияк відчутно впливає на президента Росії Владіміра Путіна. Близьке оточення розповідає, що у кремлівського диктатора є найбільша фобія.

Про це 24 Каналу розповів російський правозахисник та засновник організації Gulagu.net Володимир Осєчкін. Деякі напади паніки в Путіна можна простежити в його окремих публічних виступах, зокрема, на початку заколоту загиблого ватажка вагнерівців Євгенія Пригожина.

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Яка найбільша фобія Путіна

На думку правозахисника, деякі російські посадовці справді думають, як зберегти цілісність Росії. І розуміють, що рішення одне – терміново припинити підлу війну. Попри це, в Росії існує баланс: хтось хвилюється про майбутнє країни, а хтось намагається догодити Путіну.

Оточення Путіна прямо говорить, що у нього бувають напади паніки. Очевидно, що він не зміг себе контролювати у ніч з 23 на 24 червня, коли Путін говорив щось про загрозу революції. Також намагався провести паралель між собою та вагнерівцями, що буцім вони "однієї крові", тому не потрібно влаштовувати державний переворот,

– сказав Осєчкін.

І також додав, що кремлівський диктатор часто поринає у свої думки. Подекуди по 30 хвилин не виходить із ванної чи туалету. У Путіна – регулярні напади паніки. Зрештою, Путін не розуміє, як вийти з ситуації. Та найбільша його фобія – закінчити життя, як Муаммар Каддафі.

Хто такий Муаммар Каддафі Муаммар Каддафі – лівійський диктатор на прізвисько "скажений пес Близького Сходу", який понад 40 років правив країною. Прізвиськом його нагородили за розправи над власним народом, за організацію терактів у Європі, за вибухівку на двох пасажирських літаках і за підтримку тероризму в усьому світі. Помер лівійський екслідер Муамар Каддафі від поранень під час втечі зі свого рідного міста.

"Це може трапитися в будь-який момент, якщо раніше не відбудеться те, що трапилося з Євгенієм Пригожиним. Путін боїться смерті та намагається її відстрочити", – наголосив Володимир Осєчкін.

Росія поділилася на два табори

У мережі шириться інформація, що Сєргєй Шойгу та Валєрій Гєрасімов хотіли б ескалації у війні. Натомість ФСБ Росії прагне закінчити злочинно розпочату війну проти України.

За словами Осєчкіна, з одного боку, Валєрій Гєрасімов ще до повномасштабного вторгнення говорив, що не потрібно починати війну проти України. З іншого боку Гєрасімов та Шойгу намагаються втриматися на "троні", тому не кажуть правду Владіміру Путіну в обличчя.

Усі зустрічі з представниками міноборони Росії відбуваються за 25 метровим столом. Позаяк Путін не підпускає їх близько та не довіряє жодному з них. Саме тому Шойгу та Гєрасімов докладають зусиль, аби зберегти владу та доступ до фінансових ресурсів.

У ФСБ Росії присутні різні угруповання. Одні представники завдяки війні будують кар'єру, отримують змогу відстороняти неугодних та захоплювати більше ресурсів. Інші, які керують економікою, розуміють, що Росія найближчим часом зіткнеться з колапсом та почне розвалюватися як Радянський Союз.

Страхи Путіна: коротко