У Путина – регулярные приступы паники: какая самая большая фобия диктатора

Успешное контрнаступление Украины оказывает значительное влияние на президента России Владимира Путина. Близкое окружение рассказывает, что у кремлевского диктатора есть самая большая фобия.

Об этом 24 Каналу рассказал российский правозащитник и основатель организации Gulagu.net Владимир Осечкин. Некоторые нападения паники у Путина можно проследить в его отдельных публичных выступлениях, в частности, в начале мятежа, погибшего вожака вагнеровцев Евгения Пригожина.

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Какая самая большая фобия Путина

По мнению правозащитника, некоторые российские должностные лица действительно думают, как сохранить целостность России. И понимают, что решение одно – срочно прекратить подлую войну. Несмотря на это, в России существует баланс: кто волнуется о будущем страны, а кто пытается угодить Путину.

Окружение Путина прямо гласит, что у него бывают приступы паники. Очевидно, что он не смог контролировать себя в ночь с 23 на 24 июня, когда Путин говорил что-то об угрозе революции. Также пытался провести параллель между собой и вагнеровцами, что будто они "одной крови", поэтому не нужно устраивать государственный переворот,

– сказал Осечкин.

И также добавил, что кремлевский диктатор часто погружается в свои мысли. Кое-где по 30 минут не выходит из ванной или туалета. У Путина – регулярные приступы паники. В конце концов Путин не понимает, как выйти из ситуации. Но самая большая его фобия – закончить жизнь как Муаммар Каддафи.

Кто такой Муаммар Каддафи Муаммар Каддафи – ливийский диктатор по прозвищу "бешеный пес Ближнего Востока", более 40 лет правивший страной. Прозвище его наградили за расправы над собственным народом, за организацию терактов в Европе, за взрывчатку на двух пассажирских самолетах и за поддержку терроризма во всем мире. Умер ливийский экслидер Муаммар Каддафи от ранений во время бегства из своего родного города.

"Это может случиться в любой момент, если раньше не произойдет случившегося с Евгением Пригожиным. Путин боится смерти и пытается ее отсрочить", – подчеркнул Владимир Осечкин.

Россия разделилась на два лагеря

В сети распространяется информация, что Сергей Шойгу и Валерий Герасимов хотели бы эскалацию в войне. Тогда как ФСБ России стремится закончить преступно начатую войну против Украины.

По словам Осечкина, с одной стороны, Валерий Герасимов еще до полномасштабного вторжения говорил, что не нужно начинать войну против Украины. С другой стороны, Герасимов и Шойгу пытаются удержаться на "троне", поэтому не говорят правду Владимиру Путину в лицо.

Все встречи с представителями минобороны России проходят за 25-метровым столом. Поскольку Путин не подпускает их близко и не доверяет ни одному из них. Именно поэтому Шойгу и Герасимов прилагают усилия, чтобы сохранить власть и доступ к финансовым ресурсам.

В ФСБ России присутствуют разные группировки. Одни представители благодаря войне строят карьеру, получают возможность устранять неугодных и захватывать больше ресурсов. Другие, управляющие экономикой, понимают, что Россия в ближайшее время столкнется с коллапсом и начнет разваливаться как Советский Союз.

Страхи Путина: коротко