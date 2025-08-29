На Запоріжжі мобілізували батька-одинака, а дітей залишили на узбіччі: реакція ТЦК
- У Запорізькій області батька-одинака Володимира Страхова мобілізували на блокпосту, залишивши його семирічних дітей без нагляду, що викликало обурення родини.
- Запорізький обласний ТЦК та СП заявив, що мобілізація була законною, а Страхов не мав документів, які б надавали право на відстрочку.
У Запорізькій області батька-одинака Володимира Страхова мобілізували прямо на блокпосту, залишивши його семирічних двійнят без нагляду. У ТЦК пояснили, що процедура пройшла відповідно до закону.
Що відомо про мобілізацію батька-одинака?
Як розповіла його сестра Оксана Кірєєва, Володимир сам виховує семирічних двійнят, адже їхня мати залишила сім’ю, коли дітям було два роки.
Родина деякий час мешкала в окупованому Пологівському районі, проте чоловік вирішив переїхати після того, як окупанти почали чинити тиск і змушувати його до співпраці.
Повернувшись в Україну з дітьми, він не встиг оформити офіційну відстрочку від мобілізації як батько-одинак. На блокпості його затримали, а у ТЦК пообіцяли перевірити документи та відпустити, проте протягом трьох днів Володимир не виходив на зв’язок.
Родина звернулася до військкомату з проханням надати час для оформлення документів, проте нібито отримала категоричну відповідь: "Хай іде воює".
Щодо дітей у ТЦК заявили, що їх тимчасово можуть відправити до лікарні, а згодом – в інтернат.
Наразі родина розпочала юридичний процес – офіційне розлучення з матір’ю, позбавлення її батьківських прав та оформлення статусу батька-одинака. Ця процедура може тривати до пів року, і від її результату залежить майбутнє двійнят та шанс, що вони знову житимуть разом із татом.
Як на інцидент відреагували у ТЦК?
Запорізький обласний ТЦК та СП спростував чутки про нібито незаконне затримання та мобілізацію Страхова військовослужбовцями Бердянського РТЦК та СП. У відомстві наголосили, що всі дії були здійснені у повній відповідності до норм чинного законодавства.
26 липня о 22:00 під час перевірки документів на одному з блокпостів у Запоріжжі співробітники Нацполіції виявили, що у Страхова відсутні військово-облікові документи.
Згідно з постановою його доставили до Бердянського районного ТЦК та СП для уточнення даних. Зазначається, що інші центри комплектування Запорізької області участі в цьому інциденті не брали.
Під час перевірки та співбесіди у Бердянському РТЦК та СП. Володимир Страхов не надав жодних відомостей або документів, які б свідчили про наявність у нього права на відстрочку від призову по мобілізації на особливий період,
– пояснили у військкоматі.
Там також уточнили, що після проходження військово-лікарської комісії, яка визнала його придатним до служби, було оформлено мобілізаційне розпорядження та направлення до навчального центру.
У ТЦК та СП підкреслили, що протиправних дій щодо громадянина не здійснювалося.
Які ще були інциденти за участі ТЦК?
- В Ужгороді правоохоронці без розпізнавальних знаків забрали експоліціянта Івана Белецького до ТЦК після його конфлікту з військовослужбовцями центру комплектування. Відомо, що незадовго до цього він заступився за ветерана у конфлікті з представниками ТЦК.
- Раніше, 23 серпня, на Рівненщині помер 34-річний Віталій Сахарук під час перебування у районному ТЦК. В центрі комплектування повідомили, що його смерть настала через серцеву недостатність.
- 17 серпня з'явилася інформація про те, що у Києві мобілізований завдав собі поранень під час перебування у розподільчому центрі. У ТЦК розповіли, що чоловік не реагував на зауваження, а після прибуття правоохоронців він забіг до ванної кімнати, де розбив кружку і почав наносити собі тілесні ушкодження лівого передпліччя.