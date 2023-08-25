На Путіна тиснуть 3 спецслужби: як диктатор намагається втримати вежі Кремля
У Владіміра Путіна дуже погане становище серед його так званих "еліт". Вони тиснуть на диктатора кожен зі свого боку. А очільник Кремля, ймовірно, втратив свою роль "судді" між ними.
Таку думку 24 Каналу припустив кандидат політичних наук, експерт з Центральної та Східної Європи Іван Преображенський. Як би Путін не намагався повернути собі свій "статус", всі вже чітко побачили: "король – голий".
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Тиск на Путіна
Тиск на Владіміра Путіна, за словами Преображенського, йде з трьох ключових силових сторін. У Росії діють 3 конкуруючі спецслужби: ФСО, ФСБ та Росгвардія і кожна з них має свій інтерес.
Росгвардія і Золотов (її очільник – 24 Канал) співпрацює з Рамзаном Кадировим. ФСБ – сама собою. Армійська розвідка, ймовірно, працювала з Пригожиним. ФСО була спецслужбою проти спецслужб на боці Путіна. Вони носять йому "папочки",
– зазначив він.
Утім, Путін втратив свою роль "судді" між цими структурами. Він активно намагається повернути собі "статус". Яскравим прикладом цього є відставки генералів у Росії та виїзні зустрічі диктатора з народом.
"Він "ходить в люди", спілкується і відповідно далі у нього вибори. Хоча всі бачили, що він "голий" і навряд чи йому правляий клас повірить", – припустив політичний експерт.
Іван Преображенський про позиції Путіна: дивитись відео
Ситуація всередині Росії
Разом з тиском на Путіна, всередині між "елітами" відбувається своя боротьба. І це ще більше може впливати на російського диктатора.
"З одного боку Путін може розуміти їхні можливості і його головний захист – переконання. Мовляв, якщо вони ("еліти" – 24 Канал) "приберуть" його, то їх просто знищать. Поки правлячий клас робить вигляд, що вірить, бо йому (Путіну – 24 Канал) так зручно", – додав Преображенський.
Позиції Владіміра Путіна: останні новини
- Після ліквідації Євгєнія Пригожина російський диктатор може продовжити чистки серед військового керівництва. Не виключення, що у генералів може виникнути думка як позбавитися Путіна.
- У ПАР відбувся саміт БРІКС, на якому Китай і Росія переслідували свої цілі. Як і передбачалося, Владімір Путін не поїхав туди, а відправив свого посіпаку Сєргєя Лаврова.
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