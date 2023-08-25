Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко сказав 24 Каналу, що показова страта ватажка ПВК "Вагнера" може свідчити про те, що російський диктатор почав відновлювати свою диктатуру.

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"Путін таким способом відновлює свою диктатуру, яка 24 лютого почала розсипатись. Найхарактернішим виявом того, що Путін більше не контролює все, що відбувається в Росії, був заколот Пригожина", – наголосив Яковенко.

Зверніть увагу! Євгеній Пригожин 24 червня влаштував заколот у Росії. Разом зі своїми найманцями з ПВК "Вагнера" він захопив Ростов, Воронеж та кілька доріг до Москви. Однак після телефонної розмови з Алєксандром Лукашенком несподівано згорнув "переворот".

Після "перевороту" 24 червня російський диктатор усвідомив, яке хитке його положення, а тому вирішив діяти. Путін хоче довести, що "він вдома господар", передусім військовому керівництву країни, якого дуже боїться.

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То чи повстануть російські генерали

Доля багатьох представників російського військового командування залишається невідомою. Зокрема, мова про колишнього командувача окупаційними військами Сєргєя Суровікіна.

Тепер триває зачистка армії. Але генерали – це люди, які мають якусь можливість захищатись. Я думаю, у середовищі армії та спецслужб нарощуватиметься не лише невдоволення,

– зазначив Яковенко.

Ситуація залежатиме від результатів на полі бою в Україні. Коли Сили оборони досягнуть нових успіхів, невдоволення в російській армії набуде нових форм.

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