Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко сказал 24 Каналу, что показательная казнь вожака ЧВК "Вагнера" может свидетельствовать о том, что российский диктатор начал восстанавливать свою диктатуру.

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"Путин таким способом восстанавливает свою диктатуру, которая 24 февраля начала рассыпаться. Самым характерным проявлением того, что Путин больше не контролирует все происходящее в России, был мятеж Пригожина", – подчеркнул Яковенко.

Обратите внимание! Евгений Пригожин 24 июня устроил мятеж в России. Вместе со своими наемниками из ЧВК "Вагнера" он захватил Ростов, Воронеж и несколько дорог в Москву. Однако после телефонного разговора с Александром Лукашенко неожиданно свернул "переворот".

После "переворота" 24 июня российский диктатор осознал, как шатко его положение, а потому решил действовать. Путин хочет доказать, что "он дома хозяин", прежде всего военному руководству страны, которого очень боится.

Что показала экспертиза тела Пригожина, причастен ли Путин и что будет с вагнеровцами – в нашем телеграме.

Так восстанут ли российские генералы

Судьба многих представителей российского военного командования остается неизвестной. В частности, речь идет о бывшем командующем оккупационными войсками Сергее Суровикине.

Теперь идет зачистка армии. Но генералы – это люди, которые имеют возможность защищаться. Я думаю, в среде армии и спецслужб будет наращиваться не только недовольство,

– отметил Яковенко.

Ситуация будет зависеть от результатов в поле боя в Украине. Когда Силы обороны достигнут новых успехов, недовольство в российской армии приобретет новые формы.

Игорь Яковенко о новой фазе противостояния между Путиным и генералами: смотрите видео 24 Канала

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