На Путина давят 3 спецслужбы: как диктатор пытается удержать башни Кремля

У Владимира Путина очень плохое положение среди его так называемых "элит". Они давят на диктатора каждый со своей стороны. А глава Кремля, вероятно, потерял свою роль "судьи" между ними.

Такое мнение 24 Каналу предположил кандидат политических наук, эксперт Центральной и Восточной Европы Иван Преображенский. Как бы Путин ни пытался вернуть себе свой "статус", все уже отчетливо увидели: "король – голый".

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Давление на Путина

Давление на Владимира Путина, по словам Преображенского, идет с трех ключевых силовых сторон. В России действуют 3 конкурирующих спецслужбы: ФСО, ФСБ, Росгвардия и каждая из них имеет свой интерес.

Росгвардия и Золотов (ее глава – 24 Канал) сотрудничает с Рамзаном Кадыровым. ФСБ – сама собой. Армейская разведка, вероятно, работала с Пригожиным. ФСО была спецслужбой против спецслужб на стороне Путина. Они носят ему "папочки",

– отметил он.

Впрочем, Путин потерял свою роль "судьи" между этими структурами. Он активно пытается вернуть себе "статус". Ярким примером этого является отставка генералов в России и выездные встречи диктатора с народом.

"Он "ходит в люди", общается и соответственно дальше у него выборы. Хотя все видели, что он "голый" и вряд ли ему правящий класс поверит", - предположил политический эксперт.

Иван Преображенский о позициях Путина: смотреть видео

Ситуация внутри России

Вместе с давлением на Путина внутри между "элитами" происходит своя борьба. И это еще больше может влиять на российского диктатора.

"С одной стороны Путин может понимать их возможности и его главная защита – убеждение. Мол, если они ("элиты" – 24 Канал) "уберут" его, то их просто уничтожат. Пока правящий класс делает вид, что верит, потому что ему ( Путину – 24 Канал) так удобно", – добавил Преображенский.

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