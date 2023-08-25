Таку думку 24 Каналу припустив кандидат політичних наук, експерт з Центральної та Східної Європи Іван Преображенський. Як би Путін не намагався повернути собі свій "статус", всі вже чітко побачили: "король – голий".

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Тиск на Путіна

Тиск на Владіміра Путіна, за словами Преображенського, йде з трьох ключових силових сторін. У Росії діють 3 конкуруючі спецслужби: ФСО, ФСБ та Росгвардія і кожна з них має свій інтерес.

Росгвардія і Золотов (її очільник – 24 Канал) співпрацює з Рамзаном Кадировим. ФСБ – сама собою. Армійська розвідка, ймовірно, працювала з Пригожиним. ФСО була спецслужбою проти спецслужб на боці Путіна. Вони носять йому "папочки",

– зазначив він.

Утім, Путін втратив свою роль "судді" між цими структурами. Він активно намагається повернути собі "статус". Яскравим прикладом цього є відставки генералів у Росії та виїзні зустрічі диктатора з народом.

"Він "ходить в люди", спілкується і відповідно далі у нього вибори. Хоча всі бачили, що він "голий" і навряд чи йому правляий клас повірить", – припустив політичний експерт.

Іван Преображенський про позиції Путіна: дивитись відео

Ситуація всередині Росії

Разом з тиском на Путіна, всередині між "елітами" відбувається своя боротьба. І це ще більше може впливати на російського диктатора.

"З одного боку Путін може розуміти їхні можливості і його головний захист – переконання. Мовляв, якщо вони ("еліти" – 24 Канал) "приберуть" його, то їх просто знищать. Поки правлячий клас робить вигляд, що вірить, бо йому (Путіну – 24 Канал) так зручно", – додав Преображенський.

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