Ворог атакував Дніпро ракетами: є постраждалі
- Росіяни атакували Дніпро ракетами вранці 9 серпня.
- Внаслідок обстрілу постраждали 3 людей.
Вранці 9 серпня росіяни атакували Дніпро ракетами. На жаль, не минулося без постраждалих.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
Дивіться також Росіяни цинічно вдарили дронами по центру міста: які наслідки атаки на Балаклію
Що відомо про атаку на Дніпро вранці 9 серпня?
Росіян атакувала Дніпро рано-вранці суботи. Окупанти вдарили по місту ракетами.
Постраждали 3 людей, – 41-річна жінка і чоловіки 21 та 29 років. Їх доправили до лікарні у стані середньої тяжкості,
– написав Лисак.
Внаслідок обстрілу є руйнування на території підприємства. Потрощені авто й будівля, що не експлуатувалася. Спалахнула пожежа.
До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.
На Нікопольщині є жертва й постраждалий: що відомо?
Також росіяни продовжують атаки на Нікопольщину. Вдарили артилерією й безпілотниками. Зокрема, тероризували Нікополь, Мирівську, Марганецьку, Покровську (міську й сільську) громади.
На жаль, є загибла і постраждалий,
– повідомив Лисак.
Внаслідок обстрілу частково зруйнований приватний будинок, ще 6 – пошкоджені. Понівечені 2 господарські споруди й лінія електропередач.
Наслідки атаки на Нікопольщину / Фото з телеграму Лисака
За уточненою інформацією, внаслідок влучання FPV-дроном по Мирівській громаді ввечері 8 серпня спалахнула господарська споруда. Рятувальники вже загасили полум'я. Побите авто.
Також тривали удари ворога по Синельниківщині. Потерпала Межівська громада. Агресор влучив безпілотниками. Зайнялися приватний і багатоквартирний будинки. Вогонь уже приборкано.