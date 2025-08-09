Вранці 9 серпня росіяни атакували Дніпро ракетами. На жаль, не минулося без постраждалих.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

Що відомо про атаку на Дніпро вранці 9 серпня?

Росіян атакувала Дніпро рано-вранці суботи. Окупанти вдарили по місту ракетами.

Постраждали 3 людей, – 41-річна жінка і чоловіки 21 та 29 років. Їх доправили до лікарні у стані середньої тяжкості,

– написав Лисак.

Внаслідок обстрілу є руйнування на території підприємства. Потрощені авто й будівля, що не експлуатувалася. Спалахнула пожежа.

На Нікопольщині є жертва й постраждалий: що відомо?

Також росіяни продовжують атаки на Нікопольщину. Вдарили артилерією й безпілотниками. Зокрема, тероризували Нікополь, Мирівську, Марганецьку, Покровську (міську й сільську) громади.

На жаль, є загибла і постраждалий,

– повідомив Лисак.

Внаслідок обстрілу частково зруйнований приватний будинок, ще 6 – пошкоджені. Понівечені 2 господарські споруди й лінія електропередач.

Наслідки атаки на Нікопольщину / Фото з телеграму Лисака

За уточненою інформацією, внаслідок влучання FPV-дроном по Мирівській громаді ввечері 8 серпня спалахнула господарська споруда. Рятувальники вже загасили полум'я. Побите авто.

Також тривали удари ворога по Синельниківщині. Потерпала Межівська громада. Агресор влучив безпілотниками. Зайнялися приватний і багатоквартирний будинки. Вогонь уже приборкано.