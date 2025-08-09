Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

Що відомо про атаку на Дніпро вранці 9 серпня?

Росіяни атакували Дніпро рано-вранці суботи. Вдарили по місту ракетами.

Постраждали 3 людей, – 41-річна жінка і чоловіки 21 та 29 років. Їх доправили до лікарні у стані середньої тяжкості,

– написав Лисак.

Внаслідок обстрілу є руйнування на території підприємства. Потрощені авто й будівля, що не експлуатувалася. Спалахнула пожежа.

