Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
Що відомо про атаку на Дніпро вранці 9 серпня?
Росіяни атакували Дніпро рано-вранці суботи. Вдарили по місту ракетами.
Постраждали 3 людей, – 41-річна жінка і чоловіки 21 та 29 років. Їх доправили до лікарні у стані середньої тяжкості,
– написав Лисак.
Внаслідок обстрілу є руйнування на території підприємства. Потрощені авто й будівля, що не експлуатувалася. Спалахнула пожежа.
